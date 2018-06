“Vivo o muerto, pero lo quiero tener aquí”

Desapareció el 28 de marzo; fue detenido en la localidad de Estancia, Querétaro, cuando ingería bebidas embriagantes, pero que se lo llevaron a la Barandilla de Apaseo el Grande

Redacción

Acámbaro.- La señora Juana Ramírez García, vive la zozobra de que el pasado 3 de mayo le mataron en Acámbaro a su hijo mayor y ahora, lleva tres meses desde el pasado 28 de marzo, esperando que le den respuesta sobre el paradero de su hijo menor de 17 años, Carlos Antonio Ramírez García.

En redes sociales trato de buscar alguna señal que me lleve a encontrarlo” Juana Ramírez García, Madre

Carlos fue detenido en la localidad de Estancia, Querétaro, cuando ingería bebidas embriagantes, pero que se lo llevaron a la Barandilla de Apaseo el Grande. Cuenta que de ahí los sacaron personas encapuchadas, con engaños de que iba su padre por él, lo cual resultó falso.

En entrevista, dijo que hasta el momento las autoridades le han dado largas y puros videos. La mujer pide que le ayuden a encontrar a su hijo, “vivo o muerto ya lo quiero tener aquí conmigo, ya no aguanto más, porque cada día que pasa me mortifica más y más”.

Detalla que tiene tatuajes que tiene en el pecho, “uno con la leyenda “Sólo Dios me puede juzgar” y en el chamorro tiene uno con mi nombre Juana con eso pueden identificar un cuerpo; me dicen que vestía una playera de manga corta y una gorra gris, y se quedaba en la Estancia en Querétaro”.

“Cada que podía venía a verme igual que su hermano, y me daban para mi despensa, o me ayudaban con mi medicamento”.

La madre relata que fue detenido en la Estancia, Querétaro, cuando se encontraba afuera de su casa ingiriendo bebidas embriagantes y con droga. De ahí lo trasladaron hasta Apaseo el Grande, “por lo que me avisan a Acámbaro por medio de un abogado de mi hermano, a las 10:30, que me dice que tengo que ir a los juzgados de Apaseo el Grande porque mi hijo estaba ahí”.

“Me trasladé a los juzgados, pero me dicen que mi hijo no está ahí, que no ha ingresado nadie y mucho menos menor de edad, de ahí le hable al abogado y se fueron a Celaya, y pero le dijeron que tampoco estaba ahí.

Posteriormente ante “el presentimiento de que mi hijo estaba en Apaseo el Grande”, fue acompañado de su pareja, “buscamos en Barandilla y le dijeron que sí había estado detenido, pero resulta que llegó un señor haciéndose pasar por su papá y pagó fianza, y enseguida llegó un abogado también a pagar fianza; y le reclamé a la licenciada de Barandilla de que había recibido dos fianzas y le pregunté el nombre del supuesto padre, porque tiene 16 años que ya no está, lo dejamos porque nos agredía, él me golpeaba mucho. Eso le argumenté a la licenciada y ante mi enojo porque lo habían entregado a alguien desconocido, sólo respondió que fue a las dos de la mañana cuando lo dejaron salir”.

Dice que a Barandilla llegaron fuerzas especiales y soldados quienes lo interrogaron y le dicen los motivos porque está ahí y hay un video donde él está dando su declaración.

Y narra que también le mostraron otros videos en los juzgados en los que se ve cuando a mi hijo lo iban entregar el supuesto padre le saluda y la reacción del joven es decirle que él no era su papá y se mete, pero se bajan cuatro encapuchados con armas largas.

Juana tiene la esperanza de que su hijo Carlos esté vivo.

RC