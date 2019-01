Vivieron segundos de terror al caer el camión

“Agárrense de donde puedan porque me quedé sin frenos”, gritó el chofer; una de las víctimas afirmó que sólo pudo ver en los ojos del chofer el miedo al caer al barranco

Jessica de la Cruz

León.- La gente comenzó a gritar, ¿por qué?, cuando chofer les dijo: “¡Agárrense de donde puedan me quedé sin frenos!”.

Así lo comentó, Atilano Sánchez, uno de los sobrevivientes al accidente del sábado pasado.

“Yo le vi unos ojotes al chofer, estaba asustado, eso fue de lo único que me acuerdo, porque mientras más para abajo íbamos, iba más recio el chofer”, dijo Sánchez, quien viajaba con tres familiares más.

Con él, iba su hija Mónica de 27 años y Emily, su nieta de 9 años, quien se encuentra internada en Hospital General de León al tener su brazo quebrado en tres partes, además de que tuvo que ser operada de urgencia porque estaba desangrando internamente.

Además, con él iba una bebé de 29 días, quien murió en el accidente, son algunos de los pasajeros, así lo expresó la señora Sánchez que: “cada que platico la historia me vuelvo a subir al camión”.

“Nosotros fuimos a comprarle leche y pañales al niño al centro. Y entonces ya en la tarde, ya de regreso íbamos a comprarle los regalos de Reyes, a Emily, la niña que está aquí internada”, comentó el señor Atilano.

“Nos subimos al camión, pero iba fuerte, pues el de atrás ya lo venía correteando, ya que era de la misma ruta, y entonces cuando… Cuando agarró la bajada se fue muy, muy recio… y el ya no se pudo parar, ya no se pudo detener. Porque empezó la gente a gritar, y en eso el chofer dijo: ¡agárrense de donde puedan porque me quedé sin frenos!”, comentó muy triste Atilano.

Fue a ver a su hija

El señor Sánchez, quien aparentemente sufrió lesiones leves al tener un ojo golpeado, dolor de espalda, fractura en el cuello, ahora, le cuesta trabajo hablar por mucho tiempo ya que siente que la nariz se le tapa. Además de ello, utiliza un bastón para sostenerse, pero él mismo pidió al personal del hospital que lo dieran de alta porque tenía que ir a recoger a su bebé (nieto de 9 meses) y además de que tiene que estar con Emily y Mónica, su hija.

“Yo venía parado, agarré a Emily de su blusa y pantalón, y yo la sujetaba para abajo y la recargué en los lados del camión; Mónica venía sentada con su bebé, y yo volteé a ver para enfrente, al espejo retrovisor, donde vi unos ojotes al chofer, estaba asustado, eso fue de lo único que me acuerdo”, dijo.

Todo paso muy rápido

Sánchez, comentaba que todo pasó muy rápido, recuerda que sólo vio cómo su hija volaba, y cuando se detuvo el camión, él se encontraba de pie, y de tantas vueltas que dio el camión él solo observaba como rebotaba la gente de arriba abajo.

“Los que rebotaban a los lados, que estaban en los vidrios se salían. De repente se queda en silencio y nada más escucho los vidrios. Vi muchos tenis en el suelo, y oía a Emily que me estaba gritando -¡papito, papito, ayúdame papito!- ya había dos ambulancias se las dejé y fui a buscar a mi hija Mónica. Abajo del camión había mucha gente que vestía pantalón negro, y como mi hija vestía lo mismo, trate de buscar sus botas, jalaba a las personas pero ya no me contestaban, estaban muertas”, dijo.

Por ahora, la familia del señor Atilano Sánchez, requiere de apoyo de una silla de ruedas para su hija Mónica y está muy agradecido por la atención que han recibido en el hospital. Espera que la empresa en donde trabaja y el gobierno municipal los pueda apoyar, ya económicamente están quebrados y emocionalmente también por la pérdida de su familiar.

*EZM