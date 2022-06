Al no tener escrituras del vivero de Valle de Santiago, es necesario que se regularice, para poder tener acceso a los recursos

Luis Telles

Valle de Santiago.- José Guadalupe Martínez Sixtos, secretario del Ayuntamiento , señaló que, por acuerdo de Ayuntamiento, se iniciará el proceso para la regularización del predio donde se encuentra el vivero de Valle de Santiago. Esto para evitar perder recursos estatales que ayudarán a fortalecer el lugar.

La petición la hizo llegar la directora de Ecología, luego de que ingresara a un programa estatal para el fortalecimiento de los viveros en el Estado. Sin embargo, al no tener escrituras del lugar, es necesario que se regularice, para poder tener acceso a los recursos.

“Ahorita estamos ante un proceso de regularización de todos los predios que son parte del municipio. Ahorita se trata de bajar un presupuesto para favorecer al vivero, debido a que está en el abandono. Obviamente ha habido la cuestión de que se roban los árboles, las herramientas. Para efecto de ello, el Ayuntamiento tuvo a bien analizar ese proceso y que sea la síndico municipal quien lleve a cabo el proceso de regularización de ese predio”, señaló.

Foto: Luis Telles

Urgen tener certeza jurídica del vivero

Van alrededor de 22 años que el municipio ha ostentado la posesión del vivero de Valle de Santiago. No obstante, no hay una escritura y, por tanto, no hay una certeza jurídica.

“Derivado de las diferentes administraciones en donde no se hacen los procedimientos de regularización y que son indispensables principalmente para bajar presupuestos, apoyos que pueden favorecer este tipo de espacios”, señaló.

Finalmente, dijo que la síndica realizará todo el análisis de verificar el antecedente histórico de cómo se obtuvo el vivero para el municipio para poder determinar si hubo alguna donación o incluso un proceso de expropiación.