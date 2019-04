Viven hermanas de la caridad

Catalina y Esperanza piden limosna en la Parroquia del Señor del Hospital, pues sus familiares las han abandonado; encuentran entre ellas su única compañía

Eugenia Rojas

Salamanca.- Los lazos de sangre, soledad y necesidad unen a dos hermanas que han hecho de la mendicidad su forma de vida y de no estar solas. Catalina y Esperanza de 85 y 91 años comparten las limosnas de los feligreses de la iglesia del Señor del Hospital.

Esperanza Flores Razo, de 91 años, por una caída hace tres años, fue operada de la columna vertebral y la cadera. Quedó imposibilitada y se ayuda de un andador y silla de ruedas para trasladarse de su casa, ubicada en Morelos 509 a la iglesia del Señor del Hospital.

“Vengo aquí para sacar dinero para mi comida. A veces saco 60 otras 70 pesos, pero me sirven para comprar mis tortillas, frijoles y para una salsa”.

Dijo “mi esposo y padre de mis 7 hijos me dejó por otra. “Los hombres dan vuelta como el pinacate”. Sola desde los 40 años trabajé en casas y cocinera en los restaurantes La Troje, Granja Chury y Los Petates, así crie a mis hijos. Pero ninguno me dio IMSS, ahora no tengo de que vivir. Mis hijos en sus casas, no me visitan”.

Refirió ser admiradora de Pedro Infante y aún canta la canción de amorcito corazón, “yo tengo tentación de un beso”. Mi hija Tere que murió de cáncer, fue a su funeral, yo me quedé con sus canciones; ya no las recuerdo bien”.

Se quejó de su soledad “vengo aquí porque pido ayuda y además conozco a mucha gente, platico con ellos y me divierto. A qué me quedo sola en mi casa, sola, siempre sola”.

Catalina

La hermana de Esperanza, Catalina Flores Razo, tiene cinco años pidiendo limosna en la iglesia del Señor del Hospital, “quedé viuda, mi esposo no me dejó nada y tengo que venir aquí para comer. Cuando me va bien son 60 y 80 pesos, pero hay días que sólo siete pesos me dan. Llego a la misa de seis de la mañana, pero no siempre es bueno, la gente no tiene tampoco”.