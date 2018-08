Viven en una jaula de cristal

El consumo de las metanfetaminas va a la alza en el estado de Guanajuato de acuerdo a los datos de los Centros de Integración Juvenil; se registra un incremento de hasta 1486% en los últimos seis años

Redacción

Guanajuato.- Los índices de consumo de metanfetaminas en el estado, droga conocida comúnmente como ‘crystal’, se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años, según datos de los Centros de Integración Juvenil (CIJ).

De 2012 a 2017, los casos atendidos por la asociación civil pasaron de 67 a 996, lo que significa un incremento del 1486 % en tan sólo seis años. En el 2014, el consumo prácticamente se triplicó respecto al año anterior, pasando de 346 casos atendidos a 925.

Aunque la cifra disminuyó en 2015 (652), el consumo ha repuntado considerablemente y para el 2017 casi se superó el millar de atenciones. Los casos por otras drogas como alcohol, tabaco o mariguana, se redució en el periodo de 2015 a 2017; a diferencia del ‘crystal’, que gana popularidad y cada vez atrapa a más guanajuatenses.

El ‘crystal’ es una trampa altamente adictiva por los efectos inmediatos que provoca; de la misma manera, escapar de ella es casi imposible, según testimonios recabados por correo.

“Cada vez te hundes más” Manuel Arriaga Pénjamo.- ‘Pablo’, penjamense de 24 años, lleva la mitad de su vida en el mundo de las adicciones. Desde los 12 años comenzó a vagar por las calles, debido a los golpes que recibía en casa. Él es reflejo del daño que ocasiona el consumo de drogas. Sufre severos episodios de ansiedad y enfrenta el rechazo social y el de su propia familia, que lo corrió del hogar. Todos los días enfrenta discriminación por ser un adicto, lo que le impide conseguir empleo. Aceptó relatar a correo el infierno que vive todos los días debido al crystal, droga sintética que se popularizó en los últimos diez años debido a su bajo costo. “Recuerdo que en mi casa había muchos problemas y pues no tenía apoyo de nadie, ni de mis padres ni de mis tíos, yo andaba a muy temprana edad en las calles, me volví así porque mi familia me golpeaba mucho, yo crecí con un resentimiento hacia ellos, fue un impulso que yo empezara el vicio de las drogas”, relató cabizbajo. No sabe cómo salir De acuerdo con ‘Pablo’ “es muy fácil para entrar pero para salir no, tal vez porque cada vez te hundes más, la gente dice que sí se puede pero a veces son cosas que pasan en la vida y tu único refugio son las drogas, sólo así me siento bien”.

Ando muy desesperado y agarro como coraje, me duele la cabeza, por eso día con día es mi necesidad de estarme drogando, no sé ni cómo salir de esto porque siento que si trato, no podré sentirme a gusto” Pablo, adicto al crystal

Destacó que de niño no jugaba futbol o en las calles con los otros niños, desde los 12 su infancia se vio arruinada por el consumo de sustancias tóxicas.

Tras reconocerse adicto, ‘Pablo’ asegura que ya ni el crystal lo satisface, “ando muy desesperado y agarro como coraje, me duele la cabeza, por eso día con día es mi necesidad de estarme drogando, no sé ni cómo salir de esto porque siento que si trato, no podré sentirme a gusto”.

Aunque es padre de dos hijos, su propia familia lo corrió e incluso lo niegan, “está canijo porque siendo yo un drogadicto mi familia no me acepta, me niegan, pero no por ser adicto quiere decir que uno sea malo con la gente, pero así lo ven otras personas que no se drogan, lo discriminan a uno”.

A todos los jóvenes que sienten curiosidad por experimentar con enervantes, les recomendó no hacerlo, en especial el crystal, que desde la primera vez crea necesidad y deriva en una adicción de la que no hay vuelta atrás.