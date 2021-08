Ana Lilia Ojeda

Purísima del Rincón.- Aunque algunos padres de familia ya firmaron la carta compromiso de corresponsabilidad para que sus hijos regresen a las aulas, hay quienes están en duda de firmar para regresar o mantenerse a distancia, pues les preocupa si suben los contagios, porque hoy en día hay varios menores de edad enfermos.

Sin embargo, lo que les impulsa a querer el regreso a las aulas es que la educación a distancia ha desmotivado a algunos estudiantes, quienes ya no quieren estar en clases, ahora prefieren quedarse a trabajar a los 13 años.

Carmen Alba, madre de familia en Purísima del Rincón, está por inscribir a su hija a segundo grado de Primaria, y su hijo de 13 años a Secundaria, pero aún evalúa si dejará que su hija vaya a la escuela o tome clases desde la casa.

“No está fácil la decisión, por un lado ellos lo necesitan, requieren estar un rato en convivencia y otro estudiando, y por otro lado, hay muchos contagios de COVID y el ideal sería tenerlos más protegidos, no está fácil tomar una decisión”, expuso.

Su hija sí quiere regresar a la escuela, pero Carmen tiene sus dudas.

Por otra parte, voltea a ver a su hijo de 13 años, quien ya estaría en Secundaria, sólo que no le gustaron las clases a distancia, no estuvo siguiendo el ciclo anterior regularmente, se puso a trabajar con familiares en el calzado.

“Mi niño no entiende las clases a distancia, mi hijo es bueno, llevaba buenas calificaciones, le iba bien, pero ahora ya no quiere volver… así que la pandemia del COVID sigue afectando no sólo en el trabajo, la economía, sino en la inspiración educativa”, afirmó.