BUEN PORCENTAJE. Con la designación por parte del Instituto Nacional de Elecciones de mujeres en 10 de las 13 presidencias de los organismos públicos locales electorales que tuvieron renovación, por lo menos la mitad de los 32 institutos estatales electorales del país serán encabezados por una de ellas.

PARIDAD AVANZA. Con base en la información publicada en los portales de los OPLES, además de Guanajuato, los siguientes órganos electorales serán encabezados por una mujer: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

MAYORÍA. Además, en 12 de esos órganos electorales, la mayoría de los consejos están ahora conformados por mujeres aun cuando en algunos casos, no lo presidan. Estos son Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sonora y San Luis Potosí.

TAMBIÉN ACÁ. Un dato más: el INE designó consejeras y consejeros integrantes de 12 organismos locales. En total fueron 34 designaciones de las cuales 18 fueron para mujeres y las restantes 16 para varones.

NO LES ALCANZÓ. En contra parte, hay procesos de selección en varios estados que fueron declarados desiertos por el INE. Es el caso de Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León y Tabasco quienes mantendrán por lo pronto, en las presidencias a encargados de despacho al no encontrarse al candidato o candidata idónea. Algo se atoró en esas entidades que no se encontró a ningún personaje idóneo para el cargo.

EL TEEG TENDRÁ QUE ESPERAR

UN POQUITO MÁS. Y mientras tanto, en la designación del magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral no habrá humo blanco antes de que cierre octubre sino hasta la primera quincena de noviembre.

TODOS. Los 22 aspirantes a ocupar la vacante que dejó su presidente, Gerardo Rafael Arzola Silva, pasaron el filtro de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta y están ahora a disposición de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Senado que definirá una terna que será sometida a consideración del pleno los primeros días de noviembre.

RETRASOS. Originalmente se tenía previsto que el 15 de octubre debía estar designado el o la magistrada, luego se pensó que al cierre de este mes estaría lista y ahora será hasta la primera quincena de noviembre.

LOS MÁS CONOCIDOS. En total son 15 hombres y siete mujeres los aspirantes a la magistratura, entre ellos el propio Arzola Silva que busca la reelección. También está el expresidente del consejo del IEEG, Mauricio Guzmán Yáñez, el exconsejero Santiago López Acosta; el ponente de una de las salas del TEEG, Ricardo Aguilar Torres; y de parte de las mujeres, Sandra Liliana Prieto actual consejera del IEEG.

PUEDE SER. Y ojo, a como se dieron las cosas en la elección de los consejeros presidentes de las OPLES, no sería extraño que fuese una mujer la designada y tengamos a un Tribunal de puras mujeres.

NADIE LO DESCARTE. Y sí. Hemos hablado aquí de los personajes más conocidos pero puede repetirse la historia de Brenda Canchola, poco conocida mediáticamente hasta ahora. Y también no olvidar que aquí sí entran las veleidades partidistas para el desenlace porque todo lo deciden los senadores.

LA DEL ESTRIBO…

Tal como le planteaba hace unos días, finalmente no llegó el exvocero del municipio de León, Jorge Cano, a la coordinación de comunicación social del Congreso local. Solo se habló de “un impedimento insalvable” que hizo aplicar el plan B. Llega al cargo Elizabeth Reyes Espino quien desde junio de 2016 cuando fue designada titular de Comunicación del IEEG, ha ocupado varios cargos similares en el Instituto Cultural de León, el gobierno de San Miguel de Allende y la Secretaría de Educación.

FOSAS CLANDESTINAS: EL HALLAZGO MÁS FUERTE HACE UN AÑO

El drama de la desaparición forzada de personas fue ignorado por muchos años en Guanajuato y se ha convertido en los últimos tres años a partir de la llegada de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en uno de los más delicados en la entidad que se ubicó de golpe y porrazo en uno de las entidades con más desaparecidos.

Esto solo tiene una fundamentación. La voluntad política de una administración para reconocer un problema que era imposible mantenerlo en la opacidad y el desconocimiento.

Hace exactamente un año, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana Osuna, daba cuenta del hallazgo de los restos de 58 personas en una fosa clandestina en la colonia Rancho Nuevo, en el municipio de Salvatierra.

Estamos ante uno de los mayores lastres de la Fiscalía encabezada por Carlos Zamarripa, porque en el sexenio anterior todavía como procurador de Justicia, se negó sistemáticamente este fenómeno.

Un problema que va más allá de un recuento de víctimas y que nos remite al drama de decenas de familiares que no han visto a sus seres queridos durante varios años y que ahora enfrentarán el dolor de saber que ya no están vivos.

Una vieja deuda de autoridades federales y estatales con las familias. La 4T sabe que este es un asunto en el que sin tapujos puede abordar porque este gobierno federal no tendría por qué poner objeciones para transparentar lo que sea necesario en este rubro por más que el problema ya alcance a este sexenio que acumula homicidios y desapariciones en el saldo negativo.

Según las cifras más recientes a nivel federal, Guanajuato es la segunda entidad con más personas desaparecidas a nivel nacional, según la Comisión Nacional de Búsqueda.

Las cifras reflejan que durante este año, en el estado de Guanajuato, hay 3 mil 380 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales, 266 que estaban en esta situación, fueron localizadas sin vida.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, del 1 de septiembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020, el estado sumó 1 mil 216 casos denunciados; en el último año, la cifra paso a 3 mil 380 personas desaparecidas, lo que significa que las cifras se triplicaron en 365 días.

BRENDA CANCHOLA: PRIMERA MUJER EN PRESIDIR IEEG EN 26 AÑOS

Brenda Canchola Elizarrarás hace historia al convertirse en la primera mujer en presidir el consejo general del Instituto Estatal Electoral, tras un proceso largo, que es una de las felices excepciones en nuestro país, en donde se premia por encima de todo la meritocracia y las lealtades antes que las capacidades.

Primera mujer y segundo nombramiento en la presidencia a raíz de la reforma electoral de 2014 que le dio a Mauricio Guzmán Yáñez, la presidencia del consejo general del IEEG.

Un proceso que en esta nueva era de los órganos electorales, exige al máximo el conocimiento sobre la materia electoral y no solo solvencia moral y buen prestigio como en la primera etapa del IEEG, cuando lo presidieron ciudadanos como Hugo Villalobos o Roberto Hernández, que no eran especialistas en el tema.

Y ya le comenté desde la semana pasada que su nombramiento era un hecho con calificaciones en algunos casos sobresalientes, garantizan que el bagaje técnico no le va a faltar en un consejo que además, como pocos en el país, tendrá abrumadora mayoría de mujeres. Serán cinco y solo dos hombres los que integren el actual consejo.

Es la primera vez que una mujer preside el IEEG en 26 años de existencia de este organismo. Y es curioso que durante gran parte de ese tiempo, clase política, sociedad y medios de comunicación asumimos con normalidad que no hubiera una de ellas ya no digamos a la cabeza sino en otros cargos del mismo instituto.

En la última década en la que la paridad irrumpió con todo en nuestra vida política no faltarán quienes cuestionen que ahora se vaya al otro extremo. Y es que pudo pensarse que lo normal es que, habiendo ya cuatro mujeres en el consejo, el sustituto fuese un varón.

Pero no fue así. Incluso hasta podría advertirse que el consejo del Instituto Nacional de Elecciones se trazó como objetivo dar prioridad a los nombramientos de mujeres en las presidencias de los consejos a juzgar por el hecho de que 10 de 13 presidencias son para ellas. La apuesta es sana.

No faltarán quienes como lo hizo el representante suplente de Movimiento Ciudadano ante el consejo del IEEG, Luis González Reyes, no se guarden su cuestionamiento y adviertan que estudiarán impugnar el nombramiento.

Rodrigo González, coordinador estatal del partido, ataja el desliz y dice que no hay tal. Que felicitan a la consejera presidenta por su nombramiento.

Y tiene razón. Que hoy la paridad sea piso para las mujeres y techo para varones es justicia pura desde el punto de vista histórico. Habrá hombres que hoy se quejen de que “es demasiado” cuando nadie en décadas anteriores se quejó de la prevalencia de varones en todos los cargos. Solo Estado de México, con seis mujeres y un hombre en el consejo supera la proporción guanajuatense que está a la par con Guerrero. Enhorabuena.