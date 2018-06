Visitan panteones por el día del padre

Las puertas se abren desde temprano a los recintos en esta fecha especial para que las personas puedan visitar a los familiares que se les fueron, pero que siempre tendrán un lugar especial en sus corazones

Yadira Cárdenas

Salamanca. El “Día del Padre” no fue de fiesta y alegría para todos, para algunas familias fue de nostalgia y recuerdos por aquellos padres de familia que ya no están físicamente pero sí en los corazones, para ellos hubo flores y música en los cementerios donde descansan sus restos.

Desde temprana hora los panteones del municipio fueron abiertos para recibir a cientos de salmantinos quienes recuerdan con cariño a sus padres en esta fecha, algunos durante más de 30 años como doña Graciela, quién dice aún era muy joven cuando murió su papá, y desde entonces acompañaba a su mamá cada día del padre a llevarle flores, ahora que mu madre también ha fallecido no ha dejado de hacerlo.

“Y cada año no me olvido de mi padre, aunque yo era muy chica aún lo recuerdo con mucho cariño al igual que mis hermanas, a veces mis hijas o mi nieta me acompañan porque quiero que esto se les inculque, y cuando faltemos algunos de nosotros no nos olviden”.

En otra cripta un grupo de jóvenes escucha música en un aparato digital, canciones que dicen, le gustaban a su padre quién tiene un año de haber fallecido, mientras que cerca de ahí un grupo de mujeres vestidas de negro aún lloran la partida de su ser querido, y a unos cuantos metros el personal del panteón cava una tumba.

Las mismas escenas se repiten en los panteones municipales, privados y en las comunidades, La Cruz, Las Flores, Villas de la Paz, Valtierrilla y La Ordeña, donde los comerciantes de flores aprovecharon para instalarse a las a fueras de los camposantos mientras algunos jóvenes y niños se ofrecían para lavar las tumbas.

*EZM