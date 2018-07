Visitan más de tres mil turistas las momias

En las afueras del museo no se vio la ambulancia ni el paramédico para el que la Dirección de Turismo solicitó recursos al Ayuntamiento y que fueron aprobados

María Espino

Guanajuato.- Durante el primer fin de semana de la temporada vacacional, en el Museo de las Momias se registró un arribo de poco más de 3 mil 500 personas procedentes de diferentes partes del país y del mundo a conocer este histórico recinto en donde se resguardan alrededor de 117 cuerpos áridos de los cuales se exhiben 55.

Lo anterior lo informó el encargado de la oficina del museo, Mario Aguado, quien precisó que la cantidad de visitantes que visitaron el recinto se registró del viernes al domingo.

Correo estuvo a las afueras de este museo y se observó que la gente tenía que esperar formada en largas filas por más de 20 minutos parada bajo los rayos del sol aguardando su turno para ingresar; el estacionamiento estaba repleto y en la calle había una fila de carros esperando que se desocuparan algunos espacios para poder ingresar.

Cabe mencionar que aunque había gran cantidad de autos en la zona, no había ni un policía vial que se hiciera cargo de regular la situación, los que estuvieron apoyando a los visitantes fueron los ‘viene, viene’, quienes orientan a los turistas a cambio de unos cuantos pesos.

En las afueras del museo no se vio la ambulancia ni el paramédico para el que la Dirección de Turismo solicitó recursos al Ayuntamiento y que fueron aprobados, sin embargo Mario Aguado explicó que estos servicios se contratarán para que operen a partir del próximo miércoles.

Algunos turistas que estaban muy emocionados por conocer las Momias de Guanajuato dijeron que no les importaba aguantar un poco bajo el sol, pues hicieron un largo viaje desde Monterrey para conocer este sitio, sin embargo había otros a quienes no les agradó mucho la idea, pues entre bromas comentaron que mínimo una sombra y un poco de agua no estaría mal, pero aun así esperaron su turno para ingresar al museo.

