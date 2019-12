Visita su terruño: Venegas degusta tacos en Acámbaro

El futbolista local habló sobre su futuro con Tigres y Selección Nacional; dijo tener en mente llegar a las Olimpiadas

Acámbaro.- Feliz de visitar a su familia en Acámbaro y de continuar con el equipo Tigres, Francisco Venegas Piña, convive con sus seres queridos en la ‘Taquería Paco’, que se ubica en la esquina 20 de noviembre y prolongación Zaragoza, a un costado de las vías del ferrocarril y Centro Deportivo, la cual es atendida por sus padres Francisco Venegas Maya y la señora Mayela Piña.

Degustando unos tacos de bistec, chorizo, cabeza y costilla, encontramos al futbolista acambarense acompañado de su orgullosa madre, la señora Mayela Piña, con su tío el futbolista Eliseo Venegas, su hermana, sobrina y su tía, quienes disfrutaban de la estancia de ‘Paco’, que no paraba de saludar a los conductores que con el claxon saludaban y deseaban buena suerte al joven defensa y medio ofensivo de Tigres, quien no ha perdido el piso y manifiesta su gusto de estar en su terruño.

“Aprovechar estos días libres que tenemos y será ya este lunes 16 de diciembre cuando me tengo que reportar con Tigres para continuar con la pretemporada, donde solo nos dieron dos semanas, son pocos por eso vengo para aprovecharlos con mis padres, hermanos, tíos, tías, abuelos, que deseaba estar con ellos”, señaló.

En cuanto a su futuro, dijo que seguirá en Tigres, “estamos en espera de que jugadores se van, o los que llegan y creemos que siga la misma base del grupo donde tengo metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo y obviamente el quedar en Tigres es uno de ellos. Buscamos estar en el preolímpico y los torneos con selección nacional son muy importantes, ya vienen las olimpiadas y son de los objetivos que tengo en mente y hay que trabajar para lograrlos”.

Recordó que en la última convocatoria de la selección olímpica le toco estar y ahora en enero o febrero viene otra “donde ojalá y Dios quiera me toque estar ahí, seguiremos trabajando, porque se vienen cosas con selección y hay que estar a ritmo con los demás”.

Venegas, quien emanó del cuadro de Pachuca recordó como siguen saliendo jugadores para equipos grandes, como Víctor Guzmán y Erick Aguirre que van a Chivas, “esta camada de jugadores que pueden ir a selección y se pueden hablar buenas cosas para el tricolor, hay que trabajar para el mundial de Qatar y este grupo que se está formando nos va representar, son jugadores de mucho nivel”.

Pese a que no le ha tocado jugar un clásico regio, ha sentido la gran emoción desde la banca,”el clásico de la sultana del norte se vive en forma especial y la gente lo vive con toda pasión y eso lo transmite a nosotros, jugar ese partido es todo, lamentablemente no me ha tocado jugar pero desde la banca se siente una vibra impresionante”.

Por último deseo una feliz navidad y próspero año nuevo a toda la gente, “donde este lleno de muchas bendiciones, muchas gracias a todos por sus mensajes que me envían y sus buenas vibras, ¡un fuerte abrazo y que Dios los Bendiga!”.

Juega donde toque

El acambarense menciona que se siente cómodo de medio, pero está dispuesto a cambiar, “si Ricardo Ferreti me requiere en otra posición yo tratare de responder, aprovechar donde me toque, como joven debo de mostrar que puedo jugar en un equipo como es Tigres, tener al ‘Tuca’ como entrenador es un privilegio porque sabe y enseña y eso se siente como jugador”.

