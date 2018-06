Visita Héctor López Santillana San Judas

El abanderado de PAN prometió rehabilitar los caminos y dijo que lo más importante son las calles

Daniel Vilches

León.- El candidato del PAN a la Presidencia municipal de León, Héctor López Santillana, realizó una gira de campaña en la comunidad de San Judas, en donde se comprometió a la rehabilitación de más caminos y la consolidación de todos los programas de desarrollo para esta zona.

“Lo importante no son las calles, es lo que esa calle permite servir a las familias, lo importante no es el calentador solar, el calentador solar solamente les sirve en la medida que le sirve a la familia, lo importante no es el cuarto adicional, lo importante es que en ese cuarto adicional logremos formar familia y conservarla, de eso se trata esto, de poder vivir mejor, por eso yo vengo en compañía de mi esposa, como familia, para trabajar por las familias, pero necesito de su apoyo”, expresó el panista solicitando el voto para el primero de julio.

Presumió que en su gestión como presidente municipal se logró la construcción de caminos, puentes, accesos, mejoras en plazas públicas, rehabilitación de escuelas y programas productivos.

