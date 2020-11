Lulú Vázquez

Guanajuato.- La visita que hicieron integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política a la Fiscalía General del Estado causó una intensa discusión entre diputados locales, luego de que Magdalena Rosales Cruz, legisladora de Morena, afirmó que quienes acudieron a la instancia se “postraron” ante el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.



La diputada de Morena, reprochó nuevamente la visita al laboratorio forense para darle un “espaldarazo” al fiscal a pesar de los números asesinatos, la creciente violencia y los hallazgos de fosas clandestinas, lo que ha provocado que “Guanajuato sea un panteón clandestino”.



“Es lamentable que mientras cientos de personas hicieron largas filas para realizar muestras de ADN con la esperanza de encontrar a sus familiares los integrantes de la Junta de Gobierno paseaban por los pasillos de la Fiscalía, al mismo tiempo que le felicitaban por tan magníficas instalaciones, pero de qué sirve tener instalaciones y tecnología acreditadas por el gobierno de los Estados Unidos si no se han puesto en operación para localizar y castigar a las personas que por años han lastimado a miles de guanajuatenses en actos criminales”.



No obstante, los diputados, Vanessa Sánchez Cordero del PVEM, Jesús Oviedo Herrera del PAN y Jaime Hernández Centeno de Movimiento Ciudadano, reprocharon a Rosales Cruz que no asistió a la visita a la Fiscalía en donde dijeron, hubiese tenido la oportunidad de cuestionar a Zamarripa.



“No podemos estar solo denunciando los datos, hay que participar (…) si queremos incidir, hagámoslo”, dijo Oviedo, mientras que Jaime Hernández le dijo que los datos con que cuenta la legisladora “se los pudo restregar al fiscal”.



Teme ser agredida

Ante el reproche de Vanessa Sánchez respecto a que la legisladora no se pronunció en la sesión de la Junta de Gobierno en donde se acordó dicha visita, Magdalena Rosales señaló que para ella es mejor no entrar en discusiones con Jaime Hernández Centeno e Isidoro Bazaldúa Lugo pues sus respuestas son agresivas y teme ser lastimada.



Y es que Sánchez Cordero afirmó que Rosales busca manipular la información y con ello está atacando al Congreso del Estado.



“Intentan sacar sus trapitos”

En un momento, la discusión se tornó álgida luego de que el diputado de Movimiento Ciudadano señaló nuevamente que los diputados de Morena mienten y que ninguno de los que han sido coordinadores del Grupo Parlamentario de Morena “se han dignado” a pisar la FGE en diversas oportunidades para cuestionar directamente a Zamarripa.



A ello Ernesto Prieto, legislador de Morena respondió que es lamentable que algunos diputados se sigan postrando ante dicha instancia y que “no nos vamos a subordinar a un fiscal ni vamos a ir de ‘alcahuetes’”.



La discusión continúo entre ambos, cuando Hernández Centeno le dijo a Prieto que no tenía vergüenza porque cuando ha tenido la oportunidad de cuestionar a Zamarripa no lo ha hecho y señaló que no tienen ninguna calidad moral ni para salir a la calle, “para qué te saco tus trapitos al sol, no se te secan en dos días”.



Prieto se refirió a Jaime Hernández “como el golpeador de Acción Nacional” y le dijo que es él el que no tiene autoridad moral “que pregunten en Salamanca quienes somos (refiriéndose a la familia Prieto) y que pregunten en Apaseo el Alto quién es él”.



“No sean hipócritas”

Tras una larga discusión, fue la diputada del Partido del Trabajo, María de Jesús Eunices Reveles Conejo quien le dijo a Magdalena Rosales que si fueron al laboratorio de la Fiscalía del Estado, es porque el fiscal no puede llevar los congeladores en donde tienen los cadáveres al Congreso del Estado. “Yo fui precisamente por los casos de las fosas, quería ver con mis propios ojos, cómo están manejando los cadáveres, el señor fiscal no nos puede llevar al Congreso los refrigeradores donde tienen los cadáveres y me atrevo a decirlo porque a todos los invitaron a entrar a esa zona y yo fui la única que dije ‘yo si voy porque quiero ver qué trato le dan (…) a eso fui, no a postrarme, no me vengan con que ustedes son sensibles, no me vengan con que les interesa (…) No sean hipócritas”, concluyó.

AC