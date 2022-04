La misma contralora Viridiana Margarita Moreno confirmó que le notificaron del proceso de impugnación de su selección

Carolina Esqueda

León .- El proceso de elección de la contralora Viridiana Margarita Moreno Márquez fue impugnado por otro de los 10 candidatos que participaron en el proceso organizado por el Comité Municipal Ciudadano en diciembre del año pasado. Ella resultó elegida por mayoría relativa por los integrantes del Ayuntamiento, con 9 votos a favor.

La petición de juicio de nulidad, llevada a cabo por uno de los participantes que no seleccionados para formar parte de la terna presentada ante el Cabildo, la presentaron ante el Tribunal de Justicia Administrativa desde el 15 de febrero. Esto sin que hasta el momento exista una resolución.

La misma contralora Viridiana Margarita Moreno confirmó que le notificaron del proceso de impugnación de su selección el 10 de marzo, tras lo cual dio contestación a la denuncia. Hasta el momento no le han notificado que el proceso haya avanzado.

“Efectivamente se impugnó el trámite del proceso de selección del contralor municipal. Viene previsto en la ley que los aspirantes podían hacerlo valer y ya nos llegó en su momento. A mí como tercero interesado me notificaron y ya se hizo la contestación correspondiente. Se encuentra en trámite. El Tribunal resuelve los asuntos en base a la carga de trabajo que tengan. Sé que es inmensa la cantidad de trabajo que ellos traen, pero sí nos van notificando conforme van avanzando las etapas. Ahorita a mí no me han notificado de algo adicional”, abundó al respecto.

Proceso de selección fue el año pasado

El proceso de selección para ocupar la titularidad de la Contraloría arrancó en diciembre con 17 aspirantes. Todos lograron pasar los primeros dos filtros hasta la etapa de entrevistas, donde quedaron 10 perfiles aprobados. Entre ellos se seleccionó la terna tras un “minucioso análisis” reportado en su momento por el Comité Municipal Ciudadano.

De acuerdo con lo que se pudo conocer del expediente, el demandante no formó parte de la terna y presentó la impugnación al proceso argumentando irregularidades en el proceso.

Márquez Moreno, quien ya fungía como encargada de despacho, fue elegida en segunda ronda de votación con 9 a favor y 6 en contra, incluyendo el del síndico José Arturo Sánchez Castellanos.

En medio de fuertes cuestionamientos por parte de la oposición, quienes reprocharon que fue la peor evaluada de la terna y uno de los perfiles menos idóneos dentro de los 10 candidatos, además de formar parte de la Contraloría durante el trienio anterior, a la que le criticaron su falta de resultados.