Viralizan imagen de Mia Khalifa ¡como ganadora de una Olimpiada de Física y Química!

En España comenzó a circular la imagen de la exactriz porno como si fuera una campeona en ciencias no reconocida

México.- Una publicación realizada en Twitter en la que aparecía una fotografía de Mia Khalifa, actriz de cine para adultos, pero identificada como estudiante ganadora de una olimpiada de Física y Química se volvió tendencia, a pesar de ser una broma.

La exactriz porno se ha convertido en una tendencia en España, no solamente por sus candentes imágenes que pública frecuentemente en Instagram o las películas que solía protagonizar, en esta ocasión fue por una broma en Twitter, según la publicación la colocaban como ganadora un concurso de ciencias lo que confundió a muchos usuarios de la red social, entre ellos varios periodistas y figuras mediáticas de España, y llegó a superar los 21.000 ‘me gusta’ tras ser compartidos cerca de 14.000 veces, informa 20minutos.

Esta chica es Montaña García y es vecina de Cáceres. Acaba de ganar las Olimpiadas de Física y Química 2018, pero como no es futbolista y no se dedica a los realities no la verás la noticia en ningún medio de comunicación. pic.twitter.com/V8nnwQ1pNv — Peryim (@jpergim) May 26, 2018

La broma en cuestión, muestra una foto de Khalifa a la que acompaña el texto: “Esta chica es Montaña García y es vecina de Cáceres. Acaba de ganar las Olimpiadas de Física y Química 2018, pero como no es futbolista y no se dedica a los realities no la verás la noticia en ningún medio de comunicación”,

La historia de la supuesta ganadora del concurso ignorada por los medios no tardó en despertar la empatía entre el público. Sin embargo, a pesar de que varios usuarios descubrieran rápidamente el engaño, el tuit continuó compartiéndose en la red.

Incluso la propia Olimpiada de Física y Química 2018 es una competencia inexistente, detalla el diario español. Asimismo, el nombre de Montaña García tampoco figura entre los estudiante ganadores de la Olimpiada Nacional de Química de este año.

A ver 😂 No. Esta chica no es Montaña García, ni ha ganado unas olimpiadas de química. Es Mia Khalifa una actriz porno. Es una broma que se está viralizando como real… pic.twitter.com/IHfziiHXON — MALDITO BULO (@malditobulo) May 27, 2018

Sin embargo este tipo de publicaciones es muy común, en toda la red, otra publicación reciente es la del ‘Niño Polla’, que lo hacen pasar como un científico no reconocido.