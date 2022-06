La bancada feminista del congreso presentó la tercera iniciativa para prevenir, atender y sancionar la violencia vicaria en Guanajuato

Lourdes Vázquez

Guanajuato.-La bancada feminista del Congreso de Guanajuato propuso una reforma al Código Penal para tipificar la violencia vicaria y castigarla con 2 a 8 años de prisión. Lo anterior, en compañía de integrantes el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.

Además de la modificación al Código Penal, las diputadas, Dessire Ángel Rocha de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha Aguilar del PRÍ y Martha Lourdes Ortega Roque delPVEM; plantearon una reforma al Código Civil y a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Violencia Vicaria en Guanajuato

Lo anterior, con la finalidad de prevenir, atender y sancionar la violencia vicaria en Guanajuato. Las propuestas se analizarán en comisiones.

¿Qué es la violencia vicaria?

La violencia vicaria tiene como objetivo dañar a la mujer por medio de sus seres queridos, especialmente hijas e hijos. El padre ejerce violencia extrema contra los menores, incluso al punto de causar lesiones y muerte. En este caso, cualquier afecto queda minimizado por el deseo de causar daño a su pareja o expareja.

Las integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria denunciaron que además de las diversas violencias ejercidas contra las mujeres por sus ex parejas a través de sus hijas e hijos; las víctimas sufren violencia institucional ejercida por Ministerios Públicos, jueces y abogados, quienes infunden en ellas temor, además de que se retrasan los procesos.

¿Qué propone la iniciativa?

Por lo anterior, la iniciativa propone la tipificación de la violencia vicaria y que se castigue con 2 a 8 años de cárcel. Además que se dicten medidas de protección cuando haya elementos constitutivos de violencia vicaria y cuando haya antecedentes contra el mismo agresor se persiga de oficio.

Dessire Ángel Rocha explicó que la propuesta de la bancada feminista busca reformar 5 ordenamientos jurídicos para reconocer y sancionar la violencia vicaria. De igual forma que se le reconozca como uno de los tipos de violencia ejercida en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Además, incluir a la violencia vicaria en la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato, con el fin sentar las bases de la violencia que no llegara a incurrir en el ámbito penal.

También busca incluir la definición en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para salvaguardar los derechos humanos de este grupo. Así como reformar el Código Civil para que los jueces consideren a la violencia vicaria en los supuestos en que deben tener más cuidado en otorgar la guardia y custodia de los hijos y de la patria potestad. Y lo ya señalado en el Código Penal.

Van 3 iniciativas contra la violencia vicaria

En la misma sesión, el diputado de Morena, David Martínez Mendizábal presentó una iniciativa en sentido similar, para visibilizar la violencia vicaria. Con esta son tres las propuestas hechas en la materia; la primera, formulada la semana pasada por el grupo parlamentario del PAN.

“Con estas reformas se fortalece la legislación local en materia de protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, así como de las niñas, niños y adolescentes; al incluir la definición de la violencia a través de interpósita persona, proponiendo consecuencias jurídicas en caso de que se actualice y prohibiendo su ejercicio en perjuicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, manifestó.

Años de violencia…Y también institucional

Vía virtual, Lisandra Ramírez, integrante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria dijo que durante los últimos años este término ha cobrado más fuerza; sobre todo durante la pandemia cuando se agudizó la violencia.

Dijo que estas violencias pueden volverse violencia institucional cuando no se juzga con celeridad o hay omisiones. De igual forma cuando no se legisla en materia de protección de las infancias.

Violencia Vicaria en Guanajuato

“Somos madres espectadoras de cómo nuestras ex parejas condenan el futuro de nuestras hijas e hijos y no tenemos herramientas ni acompañamiento. Nuestros hijos se encuentran secuestrados, impedidos, sustraídos y ocultos por nuestras ex parejas y sus cómplices y las autoridades y abogados que se encuentran inmersos en estas situaciones. Incluso los recintos escolares, nuestros hijos han sido sustraídos de manera ilegal, han sido engañados y manipulados psicológicamente y se les ha prohibido mantener comunicación son nosotras con el fin de romper el vínculo materno filial”.

Marcela Zevada Anderson relató que desde el 2017 continúa en un proceso judicial para evitar que le quiten a sus hijos. Esto pese a que se ha demostrado que durante el periodo de separación y demanda de divorcio en contra de su ex pareja, los menores de entonces 2 y 3 años de edad fueron víctimas de abuso sexual.

“La violencia institucional es la que más poder le da a los hombres para perpetuar esta violencia, sino fuera por las instituciones, ellos no podrían ejercerla (…) la mayoría de las mujeres somos juzgadas por el simple hecho de ir a denunciar, por querer proteger a nuestros hijos”, dijo Marcela Zevada.

