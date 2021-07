Staff Correo

Estado.- En menos de una semana, una mujer adulta y una menor de edad fueron sustraídas de sus domicilios, en Celaya e Irapuato, y hasta la noche de este lunes aún desconocía de su paradero.

“Piensa que podría ser tu madre, tu hija, tu esposa o tu hermana”, se lee en la publicación que se viralizó este fin de semana, en la que se pide ayuda para localizar a Sandra Campos Moncada, de 35 años, quien habría sido raptada el pasado miércoles 21 en Yustis, poblado asentado al norponiente de Celaya, cerca de la salida a Villagrán.

De acuerdo con diversas publicaciones en redes sociales, Sandra fue sacada de su domicilio por un grupo de hombres armados.

Tiene cabello castaño claro, rizado, es de tez morena y mide 1.70. Tiene tatuadas unas tijeras y un peine detrás de la oreja, se advierte en mensajes compartidos desde el sábado en grupos de noticias y usuarios de redes sociales.

Como ella, existen otras tres mujeres adultas que desaparecieron en julio en diferentes municipios de Guanajuato, sin que se haya logrado localizarlas. En esos tres casos, la autoridad ya activó el Protocolo Alba, mecanismo diseñado para la búsqueda inmediata de mujeres desparecidas, aunque aún no existe una ficha de búsqueda en el caso de Sandra Campos.

“Es mi hija (…) Ayúdenme a localizarla, estoy desesperada. Cualquier informe llamen al 911. Dios les recompensará, compartan por favor”, clamó su madre en otra publicación subida a Facebook el pasado jueves.

¿Dónde está Lizeth?

Ayer se cumplieron 48 horas desde que los familiares de Lizeth Carolina Vargas Cervantes, de 13 años, dejaron de saber de ella.

“Aún no sabemos nada de Lizeth, no sabemos cómo estaba vestida porque el sábado no estábamos con ella”, comentaron familiares entrevistados por Periódico correo.

El domingo pasado se activó la alerta Amber para pedir la ayuda de la población para su localización. Según la ficha, la adolescente salió de su domicilio el pasado sábado 24 y ya no se supo más de ella.

Sin embargo, existen otras versiones sobre lo que ocurrió con la menor.

El colectivo ‘A tu encuentro’ en redes sociales difundió un mensaje que advierte que Lizeth fue sustraída de su domicilio, en la colonia Vista Hermosa, por hombres desconocidos.

“Las primeras horas son vitales. Compartamos y ayudemos a que regrese a casa”, se lee en la publicación.

Existe otra versión en el sentido de que la menor fue a la tienda, y de regreso, antes de entrar a su casa, un hombre que viajaba en un vehículo la interceptó, la subió a la unidad y huyó.

“Lo único que podemos decir es que toda la información está en la alerta Amber”, comentaron los familiares.