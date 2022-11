Dirigente de la Cámara Nacional de Comercio enfatiza que la violencia no detiene a Irapuato y que crimen de comerciante no define el futuro del sector

Nayeli García

Irapuato.- El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), Carlos Vega Castañón, advirtió que la violencia no puede detener a la sociedad. Consideró que el asesinato de un comerciante ambulante en la calle Leandro Valle no puede definir el rumbo del comercio en Irapuato.

“No podemos hablar de que un solo hecho marque el incurrir de un comercio y definitivamente es lamentable. Pero realmente nuestra sociedad tiene que seguir funcionando”, enfatizó.

Carlos Vega desconoció si hubiera negocios que hayan cerrado por esta situación o que incluso se esté organizando un cierre de calles o manifestaciones. Pues aunque es triste, que se siga padeciendo de la inseguridad, el comercio tiene que continuar y no detenerse.

Violencia no detiene a Irapuato

Contravino las declaraciones de Héctor Tejada Shaar, presidente nacional de Concanaco, al señalar que por la inseguridad Irapuato había tenido malas ventas durante el ‘Buen fin’.

Pidió que antes de hacer ese diagnóstico hay que hacer un análisis a profundidad.

“Desmiento lo que se ha dicho, de que el ‘Buen fin’ en Irapuato tuvo un decremento. En primer lugar las estadísticas todavía no las han dado a conocer y ese va a ser el parámetro”, indicó.

En segundo lugar, agregó que la violencia no provocó ningún cierre de comercios ni que nada se detuviera.

El presidente de la Canaco dijo que los comerciantes, sin embargo, sí buscan protegerse y eso se refleja en la respuesta que han tenido en la solicitud del botón de alerta o enlace ciudadano y de cámaras de video vigilancia.

