Violencia inusitada y sospechosa

La violencia desatada el sábado en el estadio Corregidora de Querétaro, en un partido que se consideraría “periférico” en la principal liga del fútbol en México (Querétaro versus Atlas) sintetiza en gran medida una serie de problemáticas y rasgos de lo que vive nuestro país: carencia de civismo en amplios sectores de la sociedad civil, criminalidad, polarización, simulación de la autoridad, fractura social, impunidad, desinformación, preponderancia de grandes grupos económicos sobre el bienestar de las personas. Y es así tal vez, porque en el fútbol, un deporte de masas, concurren una multitud de intereses que se extienden desde la política y la economía. Al final los únicos damnificados son los aficionados que buscan sano esparcimiento y que sufieron los criminales hechos y el propio deporte.

Un negocio de millones de dólares en ciernes, el mundial de 2026 donde México es subsede, primordial para empresarios que invierten en la Liga MX soñando fundirse con la liga MSL de Estados Unidos y de las 3 principales televisoras del país, dueñas o involucradas con equipos, que además son referentes informativos nacionales por sus noticieros; el interés político del gobernador queretano, Mauricio Kuri González, que aspira a la candidatura presidencial del PAN en 2024 y hasta el aprovechamiento de los grupos politicos enfrentados en el orden nacional, haciendo de las redes sociales una extensión del campo de batalla queretano, emergen al fondo de sólo ¡22! Lesionados y ningún muerto, como se han apresurado a referir liga, televisoras y autoridades queretanas, contra lo que se expresa en las redes sociales.

La verdad debe emerger y sobre ella deben asumirse las medidas para que no se repita la violencia desatada en el Corregidora. Uno de los aspectos claves, será erradicar, de una vez por todas, esa mafiosa forma de lograr apoyos de la afición, con tal de venderse los equipos como mediáticos, limpiar la liga del crimen organizado y que no metan la mano los políticos.

Jesús Martínez Patiño, dueño de la franquicia del León, hace años en Pachuca fue el primero en tener la terrible idea de importar el concepto de barras -grupos extremos a los que financian los equipos- del futbol argentino, uno de los más salvajes. Desde entonces ha sido un cáncer sin corrección, donde el contrario es convertido en enemigo. En León es praxis de cada quincena y se tolera.

Por fin, presencialidad total… menos en la UG

Este lunes regresarán a clases presenciales todas las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Hasta la Universidad Tecnológica de León, a cargo de Yoloxóchitl Bustamante, donde imperaba en sus autoridades el terror al coronavirus y la comodidad de atender todo a distancia, regresaràn a las aulas pues fueron llamados a la solidaridad con la medida. Mejor tarde que nunca.

La única que no lo hará es la Universidad de Guanajuato ( UG ). Será hasta el 14 de marzo cuando haya presencialidad al 100 por ciento. La disposición cayó como “anillo al dedo” al rector Luis Felipe Guerrero Agripino, que con ello “salta” manifestaciones y protestas que se esperan para el 8 de marzo -8M- contra la violancia hacia las mujeres.

Coincide, curiosamente, la “privatización” de la mítica escalinata de la UG, recién remozada, pues ahora resulta que tiene seguridad privada que impide el acceso a turistas, ciudadanos, autoridades de otras instanciaqs y, sobre todo, se grabe y tomen fotos, a menos que haya permiso por escrito del rector Guerrero Agripino, nuevo amo y señor de los escalones. Veremos si la convierten en bunker este 8 de marzo o sucumbe como tendedero. En Irapuato ya comenzaron a instalarlos para denunciar acosadores.

Ora que hay modo

Frente a los hechos violentos del sábado, es predecible que el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, sea más estricto en revisar y supervisar todo lo concerniente a las franquicias, entre ellas la que podría tener Irapuato, como lo desean las autoridades y la mayoría de los irapuatenses.

Se requiere la unión de esfuerzos a fin de recuperar el estadio Sergio León Chávez y con la cimiente negociar el equipo. El 15 de febrero el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez sostuvo que Irapuato merece un equipo; la oportunidad se pinta calva para que los conocedores del tema, alcaldesa Lorena Alfaro y xalcalde Ricardo Ortiz, sumen esfuerzos en ello.

Los panistas, Lorena y Ricardo, podrían resolver otras cuestiones hallando el cómo; aunque los asuntos de antes y ahora deberán de dirimirse en diversas instancias. A la ciudadanía le importan las soluciones a los problemas en los servicios municipales; algunos temas “emergieron” de los informes que debieran seguir la táctica para ganar el estadio.

De la Valija. Explotación laboral

Una cosa es concebir un gobierno municipal de 24 horas los siete días de la semana, como ha implementado la alcaldesa leonesa Alejandra Gutiérrez Campos, y otra que se violen las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo imponiéndose jornadas laborales extenuantes más allá de las 8 horas diarias a los empleados. La primera obligación de una autoridad es hacer lo que la ley le mandata.

Cada día son más los trabajadores municipales leoneses que informan sobre abusos de orden laboral. Por ejemplo, dentro de la Dirección de Fiscalización y Control les aplican jornadas laborales de las 8:00 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y no, no se trata de imponerle a los trabajadores horarios extenuantes, en aras del servicio y ante recortes presupuestales, porque para eso están los turnos y el talento que debe tener el directivo para atender lo prioritario. Ale Gutiérrez debe saber que más vale paso que dure y no trote que canse.

Enrique Díaz Díaz

Ahora que a los prelados de la iglesia católica se les acumula el quehacer por la violencia y criminalidad en el país, también les toca orientar a la feligresía, ante una pandemia que persiste, para lo que serán el culto público en la cuaresma y semana santa. Inclusive hasta para el 8M.

Enrique Díaz Díaz, obispo de la diócesis de Irapuato, que ha icdo colocando puntos sobre las ies en torno a los altos niveles de violencia en el estado de Guanajuato, llamó a las mujeres a que hagan sus propuestas, para este 8 de marzo, y no incurrir en la violencia para hacer valer sus derechos.

Con su comentario, Díaz Díaz, alienta a las mujeres a buscar opciones para mejorar sus condiciones, ahora que, en muchos lugares, las autoridades tratan de impedirles el tránsito o llegar al punto destacado soltándose la lucha por espacio. Les pidió no caer en provocación como ha sucedido en otras ocasiones.

