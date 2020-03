Violencia en Irapuato disminuyó considerablemente en febrero

Nayeli García

Irapuato.-El obispo Enrique Díaz Díaz aclaró que no por el hecho de estar a favor que se visualice la violencia que viven las mujeres con el paro del #UnDíaSinNosotras significa que está a favor del aborto y de los matrimonios igualitarios como han querido pretender al caer en el exceso, pues esto no es una defensa propia de la mujer.

El religioso compartió que luego de que la semana pasada manifestó su apoyo al paro nacional, se han venido una serie de malinterpretaciones, sobretodo porque este movimiento del 9 de marzo se quiere relacionar con otras pretensiones como es la legalización del aborto.

Dijo lo siguiente: “Tenemos que luchar mucho, no sólo en cuestión de los feminicidios, que ya es una expresión muy grave de lo que a diario vivimos, hay discriminación no lo podemos negar, hay violencia no lo podemos negar, que se ponga en evidencia un día, qué bueno, si es con el paro, si es con manifestación si es con trabajo es necesario ser conscientes de esto; pero que esto no nos lleve a otros excesos, ni decir que aprobamos estas otras posturas que no son nuestra idea ni juzgamos que sea defensa de la mujer”.

El obispo consideró que el fondo de toda este movimiento es que se tiene que reconocer la dignidad igual entre hombre y mujer, y buscar ese trato igualitario para no desencadenar otro tipo de situación que lastiman y violentan; pero dejó claro que el apoyo que como Diócesis de Irapuato se da a las mujeres en este movimiento no implica otros apoyos en los que no se está de acuerdo.

Dijo la siguiente sentencia: “Yo no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, no estoy de acuerdo con muchas cosas, sí estoy de acuerdo con la defensa de la vida de la mujer, sí estoy de acuerdo en que luchemos por la igualdad que nos falta mucho”.

G.R