EL LLAMADO. Dice el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que es momento de que autoridades y dueños de equipos de futbol profesional en Guanajuato “pongan sus barbas a remojar” tras los lamentables acontecimientos ocurridos en Querétaro que dejaron más de una veintena de heridos en la Corregidora.

DESTINATARIOS. Y el mensaje es particularmente para el Club León, su directiva y aficionados. Un momento oportuno para ajustar y revisar los protocolos de seguridad que hay en el estadio León y la relación del club con la barra que apoya al equipo esmeralda.

UN CLÁSICO. Mientras en el escenario nacional, conforme a lo esperado, las autoridades de La Liga Mx respiran hondo con la noticia de que hasta ahora no hay fallecimientos que lamentar (vaya consuelo) mientras en las redes sociales, los usuarios dan rienda suelta a uno de los deportes favoritos en este país que es la creación de las teorías del complot, las autoridades tardan una eternidad en detener a presuntos responsables.

LEJOS. A fuego lento se consolidan las sanciones para el Club Querétaro y esa lentitud en los reflejos alimentan las versiones más inverosímiles que solo se pueden anidar cuando no hay decisiones contundentes y ejemplares que signifiquen un “¡ya basta!” a la violencia en los estadios de futbol.

LA COSTUMBRE. El show debe continuar, según anunció la Liga Mx que ya se dispone a reanudar el torneo este fin de semana luego de que suspendió los encuentros de la jornada dominical.

UNA MÁS. Ya veremos si autoridades civiles y futboleras definen un catálogo de sanciones ejemplares para los responsables de los desmanes del sábado, sean barristas, personas comunes y corrientes violentas o clubes negligentes que se tropiezan con la misma piedra de hace algunos años.

SE SABE. La pregunta nuevamente es si aprenderemos la lección o solo se darán medidas cosméticas “para taparle el ojo al macho” y a la vuelta de meses o años, volvemos a las andadas en esa o en otra plaza.

Con algunos pequeños ajustes al documento que le adelanté este lunes, este martes al mediodía el consejo general del Instituto Estatal Electoral discutirá el proyecto de acuerdo para que se comiencen a dar las medidas afirmativas para garantizar diputaciones plurinominales a candidatos migrantes entre las posiciones 1 y 4 de la lista de cada partido político en la entidad, pero también en candidaturas de mayoría para grupos de la diversidad sexual y discapacitados.

En el documento se refiere por ejemplo, las entidades en las que ya se garantiza una candidatura para ciudadanos migrantes. En ciudad de México, Guerrero y Nayarit se garantiza una plurinominal en los primeros lugares.

En Oaxaca es al menos una posición y en Zacatecas son 2 mientras que el INE pide un espacio en cada una de las 5 circunscripciones electorales. Ya veremos si hay debate o ya va bien planchadita.

LIBIA DENNISE: UN AÑO EN EL CARGO

Hace exactamente un año, asumió el cargo como la primera secretaria de Gobierno en la historia del gobierno de Guanajuato.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo eligió justo el 8 de marzo, día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer para presentarla oficialmente como su segunda de a bordo como la sucesora de Luis Ernesto Ayala Torres quien marchaba a la candidatura a diputado local por el III Distrito.

Y así, mientras desde el gobierno federal morenista, la 4T levantaba un muro que enfureció a las feministas, en Guanajuato se oficializaba el nombramiento de Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Una designación que desde luego resultaba un premio inesperado (no inmerecido) para quien en su palmarés como política apenas tenía 2 trienios como diputada local y antes había sido asesora de su bancada, pero que cosechaba una buena imagen sobre todo con adversarios políticos.

Su llegada era la muestra de 2 cosas; que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no tenía un grupo compacto y consolidado para gobernar y que, a cambio, entregar cargos a quienes fueron sus adversarios internos en el PAN, reforzaban su control y liderazgo interno.

Ricardo Sheffield marchó a Morena y Fernando Torres Graciano al ostracismo. García Muñoz Ledo y Vicente Esqueda que estaban en ese elenco bronxista tienen ahora cargos lo que habla de sus capacidades y de su disciplina.

Y vaya que Libia Dennise ha tenido pruebas importantes desde una trinchera opuesta a la que llegó a jugar un papel crítico siendo diputada panista. En algún momento fue parte del bronx que se daba el lujo de cuestionar un poco al fiscal Carlos Zamarripa y salir de la costumbre de reverencias que normalmente disfruta este funcionario.

La atención al drama de las desapariciones que sigue enfrentando desdén e insensibilidad de la Fiscalía tiene que darse sí o sí desde la Secretaría. Otra ventana de oportunidad para mostrarse la ha tenido Libia Dennise García en asuntos como el del matrimonio igualitario en el que literalmente ha sustituido el pasmo legislativo del coordinador Luis Ernesto Ayala, siempre tan poco dispuesto a asumir riesgos y las resistencias ideológicas de los duros de la fracción azul.

Estos factores le han dado un pequeño espacio de lucimiento a la secretaria frente a los no panistas en una hipotética batalla por una candidatura en 2024 en la que existe la probabilidad de que el PAN pueda postular a una candidata a la gubernatura, aunque todo depende de las negociaciones con el CEN.

Libia Dennise está en la línea de despegue y en principio con menos frentes de desgaste que las alcaldesas de León e Irapuato, Alejandra Gutiérrez y Lorena Alfaro. La senadora Alejandra Reynoso también querría encartarse.

Los escenarios de la secretaria de Gobierno y las alcaldesas están abiertos. Candidatura al senado es otra opción. La trayectoria de la secretaria de Gobierno ha sido meteórica. Con un palmarés similar al de Diego Sinhue que no soñaba tan pronto con llegar a donde está.

EL 8 DE MARZO: BLOQUES, CONTRADICCIONES Y SIMULACIONES EN EL PODER LEGISLATIVO

No siempre con buenos resultados y casi siempre viéndose muy forzados a la hora de la ejecución, las panistas en Guanajuato, sobre todo desde el Poder Legislativo han buscado disputar algunas banderas a partidos que de manera más natural abanderarían causas feministas.

Esa ha sido la tónica que han fijado desde la mayoría en el Congreso local las mujeres panistas en la Comisión de Igualdad de Género, en la de Derechos Humanos y en la de Gobernación y Puntos Constitucionales.

En lo que va de la actual Legislatura no hay sesión en la que alguna diputada no presente alguna iniciativa o propuesta de exhorto que en legislaturas anteriores era impensada para el bloque blanquiazul. Hoy, las panistas no quieren dejar el espacio solo para morenistas, priistas o del resto de la chiquillada.

En el Congreso local, la agenda por la paridad de género tiene como protagonistas también a legisladoras de oposición al PAN que no se pudieron consolidar en un solo bloque como la bancada feminista, porque en Morena no aceptaron.

De esta forma, la diputada del Verde, Martha Ortega; la del PRI, Yulma Rocha y la de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel han conformado ese bloque feminista que se pretendía fuera más amplio y que incluyera al menos a las morenistas. Pensar en las panistas era un sueño guajiro.

Finalmente son solo 3 que han empujado varias iniciativas mientras en Morena, oh paradojas, solo Martha Edith Moreno y Hades Aguilar se han ocupado de esa agenda mientras que Alma Alcaraz e Irma Leticia González observan a distancia.

Y es así que Morena, que se pensaría, es el partido progresista y de izquierda en el estado, se muestra bastante mesurado en esos temas de la agenda, mientras el Verde, Movimiento Ciudadano y Yulma Rocha del PRI, aprovechan esas contradicciones morenistas y aprietan con una agenda más directa.

La más reciente apuesta fue la iniciativa para crear la Secretaría de la Mujer a la que ya se opuso no solo el PAN, sino que descartó el propio gobernador. Así las cosas, con más juego para la tribuna que una disputa de fondo, la lucha por la paridad de género se libra en Guanajuato.

El PAN-Gobierno contiene y se repliega. Se defiende con algunas iniciativas para ‘taparle el ojo al macho’ mientras se mantiene el statu quo y se sacude el avispero, aunque en realidad no existan cambios profundos.

Más simulación y estridencia que avances sustanciales. Al menos, desde el frente Legislativo.

