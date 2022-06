DE MODA. Hace una semana, poco se sabía públicamente y menos se hablaba del término “violencia vicaria” y ahora resulta que casi todas las fracciones en el Congreso local quieren presentar su iniciativa.

MADRUGUETE. La semana pasada lo hizo la panista Melanie Murillo. Es una iniciativa que reforma la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato, al Código Civil estatal y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar y visibilizar la violencia vicaria.

ARGUMENTO. mujeres, pues también, los medios implementados generan daños irreparables en los menores de edad, quienes en muchas ocasiones han llegado al suicidio.

TEXTUAL. “Se imaginan ustedes la impotencia y el sufrimiento de saber que el padre de sus hijos los convierte en instrumento para chantajear o dañar a alguna mujer, incluso lamento decir que existen casos donde el padre es capaz incluso de privar de la vida a su hijo, todo con un solo objetivo, poder dañar a su esposa”, dijo la panista en tribuna.

LO QUE SIGUE. Pues bien, hoy mismo las diputadas que integran la bancada feminista, Yulma Rocha, Dessiré Angel y Martha Ortega prsentarán su propia iniciativa pero también lo hará Morena a través del diputado David Martínez y Edith Moreno. Una ley para castigar la violencia por interpósita persona le llamaron los de Morena.

LA CANTARON MUCHO. Y bueno, la bancada feminista dará una rueda de prensa previo a la sesión con integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. “La voz de quienes la viven”, le bautizaron así. De hecho, las 3 diputadas opositoras al PAN tienen sospechas de que la bancada azul quiso madrugar al presentar la propuesta en la sesión pasada.

PLUS. Sobre todo porque esta propuesta tiene que asociarse necesariamente al catálogo de leyes para erradicar la Violencia hacia las mujeres para que cobre el sentido correcto.

COINCIDENCIAS. En fin, más allá de los egos tan habituales en nuestra política, ojalá se pueda configurar una iniciativa robusta y de consenso. Sea apadrinada por quien sea.

Los opositores a la llamada “Fiesta Brava” deben estar de plácemes luego de que la Suprema Corte de Justicia rechazara ayer que los estados puedan declarar a la tauromaquia como patrimonio cultural intangible con lo que invalida un decreto parcialmente un decreto emitido en Nayarit en 2019, casi idéntico al emitido por el entonces gobernador Miguel Márquez en 2013.

No obstante, según algunas publicaciones periodísticas, la Corte no emitió una condena a las corridas por el sufrimiento que se inflige a los animales porque esa no era materia del amparo. La semana pasada un juez federal suspendió por tiempo indefinido los espectáculos taurinos en la Plaza México. Los opositores a la Fiesta Brava ganar terreno.

LEÓN: EL OPACO Y TRISTE ADIÓS A LOS ASESORES DE SEGURIDAD

Hace un par de años, se iban por la puerta de atrás los flamantes asesores en seguridad, Juan Carlos Murillo y Bernardo León Olea del gobierno de Héctor López Santillana, entonces alcalde de León. Resultados grises y opacidad sin discusión evidenciados por la regidora priista Vanessa Montes de Oca.

El entonces subsecretario de Seguridad Alberto Rodríguez Mariscal les dijo a los regidores que acordaron la rescisión anticipada del contrato con ambos y que ello representaría un ahorro para las finanzas municipales pero no supo decir a cuánto había ascendido el ahorro.

Ambos asesores cobraron 13.4 millones de pesos (9.2 Murillo y 4.2 León), terminaron “de buena fe “ su relación contractual con el Municipio.

Murillo tenía bajo su responsabilidad el modelo de Conversión Estratégica de Seguridad y su contrato terminaba a finales de este año. León Olea, implementó el modelo de proximidad policial y su contratación terminó en marzo.

Los panistas atestiguaron mudos, el informe, mientras la priista Vanessa Montes de Oca hizo las preguntas de cajón que quedaron sin respuesta.

Atrás quedó también el período de mayor activismo, influencia y protagonismo de las agrupaciones empresariales que empujaron el nuevo modelo de seguridad y de la Mesa de Seguridad, Paz y Justicia que no pudo cuajar como se hubiese deseado.

En ese espacio se dio el enfrentamiento del ahora síndico panista José Arturo Sánchez Castellanos con el Fiscal Carlos Zamarripa y con el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca.

En el primer caso, la diferencia fue el modelo que se trataba de implementar y con el que nunca estuvo de acuerdo Zamarripa que finalmente fue el primero que se relajó con aquel descalabro del modelo.

Ya estaba en la secretaría de Seguridad de León Mario Bravo, que como pieza del gobernador Diego Sinhue, tomaba distancia del modelo que no cuajó. Ya no estaban los creadores ni el ejecutor.

HÉCTOR SALGADO: LE LLUEVE EN LA MILPITA

Ninguna gracia debe hacerle al secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal Héctor Salgado Banda que de pronto le comiencen a apedrear el rancho los de casa y que encima, el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, entre broma y broma, llame a la insurrección de algunos funcionarios que traen recursos de las arcas del estado en proyectos emergentes.

En realidad puede ser una cuestión de sentimientos más que de verdaderos argumentos.

Vamos. Que los diputados Víctor Zanella y Miguel Salim aparezcan para solicitar la comparecencia del director del ISSEG, Ricardo de la Peña para hablar de Guanajuato Leasing no es un acto de rebeldía sino simplemente para calmar las aguas y que el PAN asuma algo que tarde o temprano iba a tener que aceptar porque las presiones eran demasiadas.

También es cierto que si la aplanadora azul se amarra a que no haya auditoría, puede hacerlo; no sería la primera ni la última vez.

Puede ser también que sea mera coincidencia que Miguel Salim se haya solidarizado con Zanella que es el presidente de la comisión de Hacienda y que nada tenga que ver algún resquemor o vieja rencilla del leonés con quien le sucedió en el ISSEG y que al llegar, hizo limpia de sus colaboradores.

Una de las que fue renunciada a la llegada de Salgado Banda en aquel entonces fue la ahora secretaria de Gobierno, Libia Denisse García.

Pero no pensemos mal. Estamos frente a un control de daños del panismo gobernante que terminará cuando De la Peña diga que todo va a pedir de boca en ese proyecto. El pequeño detalle es que Guanajuato Leasing no es todavía la maravilla que prometieron y así lo aceptó el propio De la Peña en la glosa.

Pero aún hay más. Miguel Salim presentaría este jueves una iniciativa en el Congreso local para fortalecer Fondos Guanajuato, algo que tampoco debe caerle de perlas a Héctor Salgado.

Para más señas, el director de Fondos Guanajuato es Juan Antonio Guzmán Acosta, suplente de Salim Alle en la actual legislatura y con quien se dejó retratar hace un par de días.

No le hemos preguntado a Salgado Banda si le gustaría que se fortaleciera Fondos Guanajuato. Ya lo haremos. Podemos especular por lo pronto que no le agrada ni tantito.

Y si le ponemos un poco de pimienta, recordemos una anécdota para argumentar la “insurrección” alentada por Diego Sinhue como si fuera chunga pero que es palabra de gobernador.

La semana antepasada en el evento de aniversario de Fondos Guanajuato, el mandatario estatal le dijo públicamente a Guzmán Acosta que se le escondiera a Héctor Salgado y que no le devolviera lo que recupera de los mil 900 millones de pesos que usó Fondos para dar créditos en la pandemia.

Con esa orden pública de su patrón, no creemos que Salgado Banda le esté pidiendo la devolución del dinero a Guzmán Acosta ¿O sí? Vaya que le llueve en su milpita a quien dicen, es el recomendado del mítico “Gallo” Barba. ¡Ah que muchachos!

