Violencia e inseguridad tienen en la mira a los más jóvenes

Nancy Venegas

Irapuato.- Pérdida del apetito, cambios repentinos e inexplicables de humor, son algunos de las situaciones que durante esta pandemia por coronavirus pueden presentar los menores, adolescentes y los padres de familia, provocados por el estrés que les provocan las actividades y tareas en línea.

La psicóloga María Virginia Gandarillas Castillejos, recomendó a los padres de familia alternar las actividades escolares, con momentos de juego y relajación.

“A nadie nos prepararon para este cambio, nos estamos enfrentando algo que no conocíamos, algo totalmente desconocido teniendo los papás responsabilidades que no tenían porque ahora ellos tienen que ayudar a los hijos a hacer la tarea, estar con ellos en la computadora hacer una serie de acciones para las cuales no estaban preparados los niños, también les cambió la forma totalmente de tener el contacto interpersonal con la computadora antes la utilizaban para jugar, por supuesto que esto ha traído un movimiento de emociones muy grandes tanto para los papás como para los niños”, dijo Gandarillas Castillejos.

Cambios abruptos e inexplicables de humor que pueden ir desde episodios agresivos, llanto o pérdida del apetito, son algunas de las situaciones que pueden enfrentar los menores como el resultado del distanciamiento social y cambio de rutina.

La psicóloga recomendó a los padres de familia, estar pendientes de los cambios de sus hijos y alternar las actividades escolares con otras que permitan relajarse.

“Es importante hablarles a los niños de qué es lo que está pasando porque está pasando esta situación en este momento, luego hay que preparar para el cambio para cuando volvamos a la vida ‘normal’ que no será igual por las condiciones sanitarias, para aprender a vivir con las nuevas medidas, como todos los cambios que tiene que haber en la vida de todo el mundo”.