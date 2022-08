El número total de quejas por violaciones a derechos humanos en Guanajuato ya rebasa las registradas durante el año pasado

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- En lo que va del año, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) ha recibido 941 quejas por violaciones a derechos humanos en Guanajuato. De ellas, casi 250 están dirigidas a las autoridades municipales y de estas 152 son contra las policías municipal. Así lo informó su titular, Vicente Esqueda Méndez.

El número total de quejas ya rebasa las registradas durante el año pasado, que fueron 736. De esas, 267 fueron contra autoridades municipales y de estas, 207 dirigidas a las corporaciones de seguridad municipales. Es decir, el 77% de las quejas.

Esto se dio a conocer durante la ponencia ‘Los retos de la Policía Municipal de Proximidad en el marco de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia’.

Foto: Archivo

“Vamos poquito abajo respecto del año pasado, ojalá así sea. Realmente a nosotros no nos interesa estar recibiendo quejas, porque detrás de cada queja hay una persona y una probable violación a los derechos humanos”, señaló.

Mencionó que el objetivo del modelo de policía de proximidad es loable y tiene tres fines primordiales. Reducir los índices de criminalidad, incrementar la percepción ciudadana en cuanto a la seguridad y elevar los niveles de confianza de la ciudadanía hacia las corporaciones policiales. Es en este punto en donde entra el respeto a los derechos humanos.

Llamó a la no simulación

En el panel participó el rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Guerrero Agripino, quien afirmó que el problema en México, no es solo que no existe un modelo de policía de proximidad firme, integral y sistémico, sino que lo peor es que exista una simulación de dicho modelo, “en otras palabras, es mejor no tenerlo, que tener algo que no se apegue”.

Foto: Archivo

Guerrero Agripino manifestó que para México debe ser una prioridad el restablecimiento de la confianza a todo el sistema policial.

En materia de derechos humanos, señaló que no se puede esperar que los policías respeten los derechos humanos, si no se respetan los derechos humanos de la policía.

Recuperar la confianza, el reto

En tanto, el titular de la Dirección de Seguridad Pública de Acámbaro, Rafael Beltrán Noverola, dijo que el gran reto es recuperar la confianza de la ciudadanía hacia la policía, pese a que muchas corporaciones han mejorado.

“Tenemos que hacer un gran esfuerzo en recobrar la confianza de la ciudadanía en este modelo de policía de proximidad. Nos habla que no es simplemente el policía de proximidad que anda a pie y anda saludando a la gente y se mete a los negocios”.

Foto: Archivo

Reprochó los recortes presupuestales y la eliminación del programa del Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) que han impactado en la falta de capacitación, equipamiento y armamento para las policías municipales. Pidió a los ayuntamientos invertir más recursos en sus corporaciones, para el fortalecimiento de las mismas.

