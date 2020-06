Vinculan a proceso a presunto homicida

Redacción

Celaya.- Con elementos probatorios, entre ellos evidencia pericial y científica, la Fiscalía General del Estado consolidó el resultado de una investigación e imputó al probable responsable por homicidio calificado, lo cual derivó en la vinculación a proceso y cárcel para Francisco Javier ‘N’.

El 14 de septiembre de 2019, el ofendido Salvador ‘N’ caminaba sobre la calle Leandro Valle en la ciudad de Celaya y pasó frente a un inmueble en donde habita su ex esposa y sus familiares, entre ellos, el imputado. El portón de la cochera se encontraba abierto y en el fondo Francisco Javier ‘N’ estaba lavando una camioneta.

El ofendido encamina sus pasos rumbo a la cochera y le pregunta al imputado por su ex esposa, éste le contesta de mala manera y le advierte que no quiere verlo en el lugar, que ya no vuelva a pasar por su casa. Se hace un alegato entre ambos y el agresor sale a la calle provisto con un cuchillo que porta en su mano derecha y con el cual le asesta un golpe a Salvador, en el lado derecho del cuerpo.

Lesionado, el agraviado cae al piso y es trasladado a recibir atención al hospital, en donde perdió la vida a consecuencia de la herida que sufrió en su integridad física.

Durante las diligencias de investigación por este delito, elementos de la Agencia de Investigación Criminal desarrollaron un trabajo en donde se analizaron no solo los hechos y circunstancias, sino posibles causas y antecedentes. De esta manera, en audiencia inicial Francisco Javier ‘N’ fue imputado por el delito de homicidio calificado y fue vinculado a proceso, con medida cautelar de prisión preventiva por un mes.