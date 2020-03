Vinculan a proceso a ‘La Vieja’, fundador del Cártel de Santa Rosa de Lima

Redacción

Silao.- Para sobrevivir en el mercado actual, las marcas están obligadas a ofrecer no solo productos de excelente calidad, también deben brindar innovación y dar ese toque ‘extra’ que buscan los consumidores.

Bajo esta premisa, la diseñadora Fernanda Mena creó hace 2 años ‘Entos Lingerie’, un atelier en Guanajuato que confecciona lencería fina de una forma versátil e innovadora que brinda seguridad y empodera a las mujeres.

“Son prendas muy versátiles que puedes utilizar como un vestido de noche, como una salida en traje de bajo, puede utilizarse con jeans y con un estilo casual o incluso puedes utilizar con lencería; entonces el que hayamos creado con prendas con muy buena calidad que tienen la misma calidad que las marcas HIGH END pero con un precio mucho más bajo y que puedan ser utilizadas de diferentes formas, hace que Entos sea una marca muy competitiva en el mercado”, comentó la también empresaria.

Fernanda trabajó hace unos años en Madrid con la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y mientras aprendía sobre el negocio, tomó un curso intensivo de lencería y corsetería, para crear una marca de ropa lencerizada.

Productos #MadeInGto

Cada año acuden a París a la INTERFILIERE, feria internacional donde buscan proveedores para realizar sus confecciones en casa, con mano de obra 100% mexicana.

“El sueño de esto de poder crear nuestros propios productos siempre fue dar empleo a mujeres mexicanas, de hecho estoy la verdad muy orgullosa de lo que hemos podido lograr y el avance que hemos tenido como equipo aquí interno; todas las personas bueno casi todas son mujeres mexicanas, madres, entonces creo que pues las mujeres tenemos que dar mucho de nosotras mismas y las personas que trabajan conmigo lo dejan en el día a día y se ve reflejado su trabajo en la calidad de los productos”, puntualizó.

Lencería que traspasa fronteras

En febrero de este 2020, ENTOS expuso sus productos en CURVE, la Feria más grande de Norteamérica en lencería, y su éxito fue impresionante.

“Pudimos exponernos con marcas internacionales, eran más de 300 y eligieron a las marcas más innovadoras a que hubiera un concurso que era un ‘teach off’ en donde tu expones tu marca y dentro de las marcas que eligieron nosotros quedamos como la marca favorita de la feria de Nueva York y los que votaron fueron todos los compradores, entonces fue algo muy padre”.

Herramientas que rinden frutos

En su historia, COFOCE es un pilar muy importante para su crecimiento, pues todas las herramientas que les han brindado las han sabido capitalizar de la mejor forma.

“Estoy muy agradecida porque yo no conocía a COFOCE, la conocí por medio de un curso que tomé en el Tec de Fashion Marketing y nos ha apoyado como en diferentes rubros, dentro de ellos está el registro de marca en Estados Unidos, nos ha apoyado con presupuesto para marketing digital y la estrategia de toda la campaña, con presupuesto para la página web, nos apoyó con el 80% para el stand dentro de Curve; aparte de apoyo económico, nos han asesorado mucho, todo el personal, tienen un equipo muy capacitado increíble que nos ha apoyado sobre todo en consejos porque son áreas que nosotros no conocíamos y menos en un mercado americano, entonces toda la parte de la venta online, pues practicante nos han asesorado y también toda la parte legal y fiscal de cómo llevar la marca a Estados Unidos y esta vez que nos expusimos en curve, nos ayudaron un chorro con toda la logística”.

Entos Online

Actualmente la lencería de ‘Entos Lingerie’ se vende online; además, cuentan con un showroom en Miami y sus prendas ya se comercializan en Houston a través de una Boutique multimarca.

“La verdad yo veo a Entos en Asia, en Meadle East. Desde que empecé el proyecto a mí me llamaba mucho la atención llegar a vender allá, pero ya una vez entrado en el mercado americano y de Europa, o sea sería mi tope. Poder diseñar y tropicalizar colecciones y tendencias para los diferentes lados del mundo; cada mercado es súper diferente todas las tendencias las tienes que tropicalizar lo que se vende, de acuerdo al usuario, y pues también no sé ahorita lo vimos mucho en Miami, el tipo de prendas que gustan allá no tienen nada que ver con lo que se vende en México, entonces es un poco adaptarse a cada mercado”.

Entre las nuevas metas se encuentra vender sus productos en más estados de la Unión Americana, sueño en el que ya trabajan para poder cristalizar.