Redacción

Celaya.- Por el delito de privación de la libertad a dos víctimas menores de edad y abusó sexualmente de una de ellas, en Celaya, Esteban ‘N’ fue detenido y vinculado a proceso penal

La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres (UNAIM) estableció el hecho delictivo y solicitó la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica de Esteban ‘N’, quien fue detenido por elementos de la Policía Municipal, después que huyó por la ventana del baño de un hotel, cuando fue sorprendido en una conducta criminal.

El pasado domingo 5 de septiembre, el acusado le envió mensajes a la víctima a quien amenazó con subir a redes fotos y videos en donde aparece sin ropa, material tomado sin su consentimiento en el mes de junio, cuando este hombre agredió sexualmente a la ofendida.

De esta manera, Esteban la obligó a ir al jardín principal de la ciudad de Cortazar, diciéndole que, si acudía, borraría el material que almacenaba en su celular.

La víctima, en compañía de otra persona menor de edad acudieron al lugar, mientras el imputado llegó a bordo de un taxi. Al ver a las víctimas les dijo que se subieran a la unidad y las amenazó con privarlas de la vida, si lo desobedecían.

Con engaños y amenazas, el acusado enfiló con rumbo a la ciudad de Celaya y les dijo que irían al hotel en donde se hospedaba porque ahí tenía su laptop y celulares que almacenaban el material. El imputado y las víctimas llegaron a un hotel que se localiza en bulevar López Mateos e ingresaron a una habitación.

En el lugar este sujeto le dijo a la víctima que no borraría las fotos, y que las mataría en caso de no acceder a sus pretensiones sexuales. Lo que no supo es que la víctima ya había enviado su ubicación a un familiar, para que fueran por ella con la policía porque las tenían privadas de la libertad.

Por otra parte, personal del hotel, escucharon los gritos de las víctimas cuando forcejearon con el imputado al intentar abusar de una de ellas y, al oír la llegada de los policías, este sujeto intentó huir por la ventana del baño, pero no fue muy lejos antes de ser detenido por los policías.