Roberto López Arrieta

San Miguel de Allende.- Nuevamente, el alcalde con licencia Luis Alberto Villarreal subió un video para dar a conocer que ya impugnó la decisión del INE sobre los topes de campaña de Mauricio Trejo y explicó que aún falta la resolución del Tribunal Electoral del Estado sobre la impugnación de la elección municipal.

Luis Alberto Villarreal aseguró que que junto al Comité Ejecutivo Nacional del PAN presentó una impugnación para que se le ordene al INE agotar los principios constitucionales y de manera exhaustiva revise y fiscalice la campaña del PRI. “No sólo en lo que gastó, porque rebasó por mucho los topes de ley, pero también de dónde y cuál es el origen de esos recursos. Todos sabemos que en la campaña de Trejo, a través de despensas, es decir, en especie o en efectivo, hubo compra masiva del voto y coacción del mismo”.

En su nuevo video, Villarreal García explica “hemos promovido dos procesos: uno ante el Tribunal Electoral local, donde hemos solicitado la nulidad de la elección por varias ilegalidades que violentan nuestra constitución, entre ellas, ocultar dolosamente información al INE”.

Abundó que todos los candidatos tenían la obligación de reportar en tiempo real, a la autoridad fiscalizadora, las actividades de campaña realizadas durante todo el proceso, precisamente para poder ser fiscalizados. “Sin embargo, el candidato del PRI escondió esa información por lo menos cuatro semanas, con lo que impidió que el INE pudiera supervisar sus actividades, no reportó el origen de los recursos”.

Enfatizó que cuando finalmente el candidato del PRI decidió reportar su agenda de campaña, catalogó la inmensa mayoría de sus actividades como no onerosas o gratuitas y que con ello ocultó el origen de los recursos con los que realizó sus actividades de campaña, “pues el no reporte significa que no se usaron los recursos públicos asignados a los partidos y que nadie conoce el origen de los mismos”.

Luis Alberto Villarreal detalló que hacer y realizar actos de campaña y proselitismo durante la veda electoral a través de dos videos publicados en la red social de Facebook del candidato durante el día 03 de junio, “fecha prohibida para hacer campaña y con la que mandó mensajes proselitistas a más de 100 mil personas, que vieron esos videos a través de internet”.

Indicó que el segundo proceso es ante el Instituto Nacional Electoral por rebasar el tope de gastos de campaña, precisamente, “¿o de verdad alguien cree que a Trejo le costó 400 mil pesos su campaña?”, cuestionó.

El alcalde con licencia apuntó que la decisión del Consejo General del INE de no revisar de manera exhaustiva la queja que interpusieron por ésta materia, “ha sido ya combatida ante la sala superior del TRIFE y estamos seguros que se revisarán detalladamente nuestras pruebas y quedará demostrado el exceso en que incurrió el candidato del PRI”.

El mayor de los Villarreal sentenció que estos hechos, cada uno por sí sólos, son causa constitucional de nulidad, “así que prosperará jurídicamente cualquiera de los dos y se anulará la elección en San Miguel de Allende”.

Así remató su mensaje en alusión a Mauricio Trejo “el mañoso podrá decir misa y darle vuelta a la página, nosotros seguiremos por los cauces legales luchando por y para los sanmiguelenses. Los verdaderos demócratas sabemos ganar y perder, pero siempre, siempre siempre, defender la legalidad y los procesos electorales limpios y transparentes. Aquí estamos y estamos de pie”.

