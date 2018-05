“Vilezas, suegros, exmaridos y mentiras”, las frases del segundo debate CDMX

Aquí las frases más duras y polémicas del segundo encuentro entre candidatos a la Ciudad de México

Ciudad de México.- El segundo debate entre candidatos al gobierno de la Ciudad de México dejó algunas joyas. Frases que circularon en redes sociales y que aquí recapitulamos.

“Es vil, y más vil aún…”

Esto respondió Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, a un audio que le reprodujo Alejandra Barrales, su rival de la coalición por México al Frente, asegurando que se trata de uno de los padres de las víctimas del Colegio Rébsamen, coladsado en el sismo de septiembre pasado. En el audio se escuchaba un reclamo por justicia.

“Es vil que utilices una tragedia como centro de tu campaña”, dijo Sheinbaum. Pero más viles aún son los actos de corrupción del PRD, acusó la abanderada de Morena.

“Yo no tengo un suegro que me mantenga”

Así le dijo Alejandra Barrales a Mikel Arriola, candidato del PRI. “Ni ando buscando un cónyuge para endosarle mi patrimonio” ante el embate de éste por una supuesta propiedad de la perredista.

Las mujeres podemos salir adelante en esta ciudad, dijo Barrales.

“Afortunadamente no me mantiene mi suegro, es un político de toda la vida, Heriberto Galindo, es un hombre honesto, que no tiene ninguna cola que le pisen y además es un muy buen suegro”, dijo el priísta en entrevista al terminar el debate.

“No hablemos de ex maridos”

Esto respondió Claudia Sheinbaum a Alejandra Barrales cuando la perredista la acusó que en su campaña estaba reuniendo a personajes corruptos, entre ellos a su esposo, Carlos Imaz.

“Mientes, Mikel”

El priísta acusó a Sheinbaum por un supuesto sobrecosto en la construcción del puente de la avenida de los Poetas en Santa Fe. Según el priísta, hay un sobreprecio. Sheinbaum “entregó un bosque de la ciudad, de 42 hectáreas, a desarrolladoras”, acusó.

“Mientes, Mikel”, respondió Claudia.

La misma respuesta se llevó Arriola cuando atacó a Barrales sobre sus propiedades.

Barrales retó al priísta a demostrar sus acusaciones, de lo contrario, retó la perredista, Mikel debería renunciar a la candidatura “por mentiroso”.

