Salamanca.- Joaquín Martínez Sánchez, licenciado en artes escénicas, activista que vive con VIH dijo que tras la pandemia y estar prácticamente suspendidas las pruebas para detección. Ahora, al retomarse se ha registrado un incremento de casos e incluso en personas heterosexuales, “ahora el VIH no es sentencia de muerte, pero hay que saber para recibir el tratamiento a tiempo”, dijo al mismo tiempo que llamó a realizarse la prueba.

Esto en el marco de la jornada para realizar pruebas del VIH que realizó el sistema DIF y su presidenta, Eugenia Martínez Carrillo, con la finalidad de que las personas tengan el diagnóstico a tiempo y puedan recibir su atención médica correspondiente que además es gratuita, precisó la titular de este organismo.

Este martes en coordinación con personal del CAISES, liderado por el Dr. Omar Cano Encimas, se desarrolló la jornada de pruebas de VIH con el plus de que se puede detectar otras como sífilis que es una enfermedad que tiene gran impacto entre la población salmantina y cada día hay más positividad de esas enfermedades.

Escasean pruebas de VIH por pandemia

En tanto Joaquín Sánchez dijo que luego de que los servicios de salud estaban colapsados, las pruebas para detección de VIH disminuyeron. La gente no acudía a hacerse un prueba, por el miedo de infectarse de COVID o de tener algún otro problema.

Ahora que la pandemia está pasando se está viendo que los casos aumentaron y los que llegaban para atención lo hicieron en etapa más avanzada.

Por ello ahora al retomarse las pruebas de VIH esperan que la ciudadanía se acerque a realizarse la prueba de detección de VIH, además de sífilis, gonorrea y otras porque todas van de la mano, como parte de una buena responsabilidad sexual.

“Les invito a que no le tengan miedo a la prueba; el VIH ya no es un sentencia de muerte, no tiene nada que ver con cómo nos describen, las personas con VIH somos valientes, que tenemos una vida social normal, igual a la de cualquier otra persona, podría decir que hasta mejor que muchas otras personas, nos hacemos conscientes de nuestro estado y nos hacemos pruebas constantes de nuestra salud”, precisó.

De acuerdo al CONASIDA en el estado hay alrededor de 7 mil 400 personas que viven con VIH. Ciudades grandes como León, Irapuato, Salamanca y Celaya son las que acumulan el mayor foco de transmisión, pero también es donde el tratamiento es gratuito, “aunque hay desabasto de medicamento, no tan grave como en otras entidades del país. Puede que te nieguen el acceso, pero enseguida te lo consiguen y te atienden”, concluyó Joaquín Martínez.

