Vigilan puestos de mariscos por ola de calor

La Secretaría de Salud busca mantener a salvo a la población en las temporadas de altas temperaturas para reducir enfermedades

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La Secretaría de Salud mantiene un operativo permanente en expendios de pescados y mariscos para evitar afectaciones en los guanajuatenses, en virtud de que esta temporada de calor ha sido intensa. Así lo señaló el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, quien mencionó que dicha supervisión sanitaria de establecimientos inició desde la cuaresma y se mantiene en los 46 municipios del estado.

“Recomendar a la población que no consuma alimentos crudos o que no estén cocidos, el hecho de tratar entre comillas de cocerlos con limón no funciona para eliminar las bacterias de pescados y mariscos, hay que consumirlos en las primeras 24 horas y con eso se disminuye mucho la posibilidad de enfermedades asociadas a esta época de calor”, manifestó.

Por otra parte, señaló que a la par, se mantiene la vigilancia en balnearios en conjunto con la Coordinación General de Riesgos Sanitarios, y que hasta el momento no se tienen identificados riesgos para la población, “se trata de un operativo permanente y constante”.

El funcionario estatal manifestó que éste es uno de los años más calurosos en la entidad, incluso con temperaturas más altas que en las costas, y adelantó que se viene la temporada más fuerte la cual terminará en agosto, por lo que es necesario que la ciudadanía implemente medidas de auto cuidado como evitar exponerse de forma prolongada a los rayos del sol entre las 10 de la mañana y 5 de la tarde, así como utilizar manga larga y bloqueador solar; lavarse las manos con frecuencia y proteger a los sectores más vulnerables de la población, como niños menores de 6 años y a los adultos mayores, por mencionar algunas.

