Vigilan la seguridad de los compradores

El secretario de Seguridad Ciudadana indicó que en el operativo del ‘Buen Fin’ participarán 800 elementos de varias corporaciones policíacas

Luz Zárate

Celaya.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González señaló que se mantendrá un operativo de seguridad durante todo el ‘Buen Fin’ para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y los negocios.

El funcionario mencionó que se tiene un despliegue de 800 elementos para resguardar los alrededores de los centros comerciales durante los cuatro días que dura el ‘Buen Fin’, desde el viernes 15 al lunes 18 de noviembre.

En el dispositivo participarán 600 elementos de la Dirección General de Policía Municipal, 200 elementos de la Dirección de Tránsito y Policía Vial, así como 60 elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Celaya y 20 de la Dirección de Fiscalización.

Indicó que estarán en activo las divisiones recién creadas de la Policía Comercial y la Policía Industrial, así como el grupo de Ciclo Policía y la Unidad Canina, además de personal de Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, intensificando la vigilancia en las áreas de bancos y cajeros automáticos.

Emiten recomendaciones

La Secretaría de Seguridad emitió recomendaciones para evitar riesgos, por ejemplo: antes de salir de casa verifique qué artículos tiene en mente comprar; lleve consigo sólo el efectivo considerado para sus compras, o en su defecto pague con tarjeta.

Pidieron también que los ciudadanos eviten llevar joyas, alhajas, anillos, y/o relojes ostentoso;, evitar exhibir en público la cartera, bolsa u objetos personales de valor; llevar únicamente lo necesario para realizar su trayecto de compras; llevar siempre el dinero del pasaje a la mano o con moneda fraccionar; evitar los paraderos de autobús solitarios; no pierda de vista a menores o adultos mayores; evitar aglomeraciones; adquirir artículos en lugares establecidos para evitar ser víctima de un fraude; no guardar el efectivo en un solo lugar.

Además exhortaron a no caer en trampas como que una persona se le acerque diciéndole que tiene un cheque o billete de lotería ‘premiado’ por una gran cantidad de dinero pero no tiene credencial de elector y le pide a usted que acuda a cambiarlo bajo el ofrecimiento de una gratificación, pero antes le pide que deje en garantía sus pertenencias (celular, dinero, alhajas, etc.).

RC

