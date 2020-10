Cuca Domínguez / Jessica de la Cruz

León.- Yeidckol Polevnsky, candidata a la dirigencia nacional de Morena, llamó a los seguidores de esa organización a respaldarla en esa aspiración.

Polevnsky sostuvo en Salamanca una reunión regional en la que concentró más de 500 morenistas de Cortazar, Apaseo, Victoria, Comonfort, Valle de Santiago, Acámbaro y Salamanca. Les llamó a estar atentos a la encuesta que ya inició y termina el próximo 8 de octubre y saber de esta manera quién de los candidatos a dirigir ese partido es el más conocido. “En la encuesta Yeidckol es la respuesta, por favor díganles a sus conocidos que probablemente los visitarán y sepan qué contestar”, pidió.

En la reunión, la senadora Antares Vázquez explicó que apoya a Yeidckol para la dirigencia nacional y dijo: “Ella ha sido el dique de contención en Morena en contra de los advenedizos, de aquellos que quieren llegar a tomar lo que no construyeron. Yeidckol ha sido una mujer leal al presidente, Andrés Manuel tiene muy claro a quién dejó en el partido, este partido que nació para darles vida a las luchas del pueblo”.

En tanto Alma Alcaraz, dirigente estatal de Morena, también mostró su apoyo a Yeidckol y adelantó que en el 2021 se va a “morenizar” Guanajuato, le guste o no la guste al PAN gobierno, “que mantiene a Guanajuato sumido en la inseguridad y la pobreza; en el pasado se veía a esta entidad como una entidad progresista, pacífica, pero la realidad es diferente, por eso el próximo año el resultado será ganar todos los cargos que estarán en juego y para defender el triunfo necesitamos a Yeidckol”, precisó.

“A patadas”

Polevnsky también estuvo en León, donde anticipó que en las próximas elecciones van a sacar al Partido Acción Nacional “a patadas” de Guanajuato, de la misma forma que lo hicieron en Baja California y quieren ganar tanto las alcaldías como diputaciones.

“Vamos a borrar al PAN, lleva 30 años, los mismos 30 años que llevaba en Baja California (…) lo que sí vamos hacer es sacar al PAN a patadas de aquí”, agregó Polevnsky.

La candidata dijo que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, es una persona que no da resultados, simplemente el exgobernador es quien lo sigue ordenando y manda todavía en el estado.

“El daño que ha hecho es desmedido, es más yo no sé por qué aceptó este señor ser gobernador, si no existe, no aparece, no da la cara, no hay nada”, dijo Yeidckol.

La candidata señaló que nadie le gana a Guanajuato en materia de inseguridad porque el número de muertos que hay es inadmisible.

Inseguridad sospechosa: Antares

Antares Vázquez Alatorre consideró que Guanajuato es la única entidad federativa donde no se ha logrado bajar el número de incidencias delictivas y homicidios dolosos, por lo que llama la atención y se podría creer que existe una complicidad y corrupción por parte de las fuerzas de seguridad estatales.

“En todo el país han ido descendiendo todos los delitos, incluso los homicidios, excepto en Guanajuato, ¿qué te hace pensar eso?, ahí hay algo rarito, muy rarito. Tendríamos que pensar en complicidades, en corrupciones de las fuerzas estatales”, añadió.