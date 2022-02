Viene lo bueno

Luis Ernesto Ayala Torres

Mañana, 15 de febrero, arrancará el segundo período ordinario del primer año de labores de la 65ª legislatura estatal. Tendrá rasgos relevantes que lo convertirán en “especial”. En el papel deberá recibir el IV informe del gobernador y glosarlo, aunque podría realizar una reforma “fast track” a la Constitución para colocar el informe en otra fecha y así liberar al Ejecutivo estatal de la veda impuesta por la consulta de revocación de mandato del presidente de la República.

El coordinador de la bancada del PAN y presidente de la Junta de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, tiene apenas 17 días para lograr el hito y superar la situación actual, que impide a Diego Sinhue Rodríguez, difundir su informe entre la población, más allá de la entrega del documento al Congreso Local.

También se tiene como pendiente atender la inconstitucionalidad de los Códigos Civil y Penal, en materia de matrimonios igualitarios y punibilidad para quien interrumpa su embarazo, de acuerdo a mandato de la Suprema Corte. La presidenta de la mesa directiva será la morenista, Irma Leticia González Sánchez. Su bancada seguramente no estaría en desacuerdo de cambiar la fecha de la entrega del informe, porque el presidente, Andrés Manuel López Obrador, también desea difundir sobre servicios y obra pública.

2.- Responsabilidad social

María Isabel Ortiz Mantilla

La Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) de Uriangato y Moroleón, a poco menos de 20 años de operar, enfrenta una suerte de orfandad institucional tras de haber sido diseñada bajo auspicio de la Comisión Estatal del Agua (CEAG) en el sexenio de Juan Carlos Romero Hicks. La industria textilera de la región, con base en los químicos que arroja, está generando un gran daño en el sistema de biológico que depura las aguas residuales de ambos municipios, al matar las bacterias base de su operación. No se sabe de alguna expresión de solidaridad y apoyo del sector privado para solventar el problema, hasta el momento.

La denuncia hecha por Salvador Carmona Rodríguez, director general del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, tiene que encontrar eco inmediato en el alcalde de Uriangato, Anastasio Rosiles y la presidenta de Moroleón, Alma Denisse Sánchez, para que impongan las regulaciones suficientes para que los industriales traten su agua desde sus empresas y descarguen sin químicos que afecten la PTAR, el bien mayor de los habitantes de ambos municipios.

Ver nota: SITIMM urge al gobierno estatal intervenir para mejorar salarios de los trabajadores

En León, hace casi 30 años, fue posible regular e imponer responsabilidades a los curtidores, lo que abonó al éxito del tratamiento de las aguas de la ciudad. Sin embargo, también deben hacer su parte las autoridades estatales, en la lógica de que cada edil estará sujeto a las presiones de sus industriales. La secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla, está obligada a coordinar los esfuerzos ambientalistas en la región. El proyecto de la PTAR en los municipios -a los que la realidad diaria une- es de orden estatal en beneficio del humedal continental, la laguna de Yuriria y la población.

3.- Afinidad

Mauricio Trejo Pureco

Ambos personajes han encontrado que los esfuerzos por consolidar a San Miguel de Allende, como un municipio de notable habitabilidad y atractivo turístico nacional e internacional, pueden ser de alta rentabilidad social y política gracias a la coordinación y cooperación política, dejando a un lado representaciones partidarias. Las referencias mutuas entre el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y el alcalde sanmiguelense, Mauricio Trejo Pureco, este fin de semana en redes sociales, atendiendo proyectos de infraestructura, marcan la consolidación de esta afinidad.

La conectividad de la ciudad patrimonio de la humanidad es uno de los objetivos primordiales del sexenio del Ejecutivo estatal. Por un lado, no ha quitado el dedo del renglón en el uso de recursos de ISSEG para que la supercarretera Silao-San Miguel de Allende sea posible, pues ya se liberaron los derechos de paso por SICOM; y por el otro, avanza en las gestiones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que la carretera federal que conecta Dolores Hidalgo con la Antigua San Miguel el Grande pase a administración estatal. Vendrá a cerrar el compromiso el subsecretario de Comunicaciones.

Para Mauricio Trejo, las gestiones le caen de perlas, en un momento donde también consolida ajustes en la seguridad pública, pone orden en el pulpo inmobiliario y relanza turísticamente a San Miguel de Allende tras dos años difíciles de pandemia. Al mismo tiempo, se consolida como verdadero interlocutor del priismo gobernante en el orden municipal, pues el coordinador nominal de los alcaldes tricolores, Luis Alberto Mondragón, ha optado más por la grilla, pues sueña, nos citan en Jerécuaro, en presidir el PRI estatal que en lograr un segundo mandato ejemplar. Tendrá que aclararlo.

De la Valija. El regreso

Hoy será un día de alta relevancia para la comunidad de la Universidad de Guanajuato (UG), pues regresarán a clases presenciales en un máximo aforo de 75 por ciento, luego de dos años de virtualidad por causa de la Pandemia. La UG, bajo el rectorado de Luis Felipe Guerrero Agripino, es prácticamente la última de las instituciones estatales que asume las actividades in situ. Hay curiosidad en torno a la respuesta de los estudiantes. En Guanajuato Capital se esperaba con ansia la fecha. Las actividades de La Colmena le son esenciales como ciudad universitaria que es. Amplios sectores de la población podrán nuevamente retornar a una mayor dinámica económica, perdida tras el abandono de las aulas.

Juan Carlos Muñoz Márquez

Juan Carlos Muñoz Márquez Se podría inferir que la mala suerte del empresario transportista empezó cuando en la LXIV Legislatura Federal, su segunda ocasión en San Lázaro, la bancada del PAN no quiso “negociarle” la presidencia de la Comisión de Transporte por posible conflicto de interés; por su futuro, el 15 de mayo de 2019 abandonó la diputación. Juan Carlos Muñoz Márquez, presidente del Patronato de la Feria de León desde julio del 2019, tres meses luego de su conflicto en la Cámara de Diputados, no sólo arribó para “mejorar” las fiestas de enero, pretendía la candidatura del PAN a la alcaldía leonesa, pero fue superado por una mujer, la primera en obtener la representación albiazul, fue su segundo revés; luego llegó la pandemia y “El Castor” caminó a contracorriente. Ante la suspensión oficial de la edición 2021 de la feria leonesa, Muñoz Márquez, impulsó y organizó la primera Feria de Verano, que no superó lo esperado. En 2022 las fiestas de enero fueron un viacrucis por errores en la gestión y, de remate, le afloró un adeudo de 8.3 millones de pesos con Explora. Genio y figura, pidió “servir”, donde lo pongan, tras precisar que no disputará una reelección en el patronato. Parece ser que lo de él no es atender la empresa familiar.

Lea también: Edición 50 del Festival Internacional Cervantino podría sufrir otro fuerte recorte presupuestal