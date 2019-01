Viene Chupícuaro de la cultura Tolteca

Explica y defiende arqueólogo Heriberto Silva Espino el origen con piezas de barro; habló sobre la diferencia de una cultura a otra, sobre todo de donde nació la inspiración de esta

Onofre Lujano

Acámbaro.- El ufólogo y arqueólogo, Heriberto Silva Espino, ha rescatado piezas de la cultura Tolteca en el lago de Cuitzeo y aclara que está cultura es parecida a la Chupícuaro. Sin embargo, a ésta le falta estructura y sólo se cobija con la Tolteca que es una verdadera cultura.

El investigador muestra que las piezas arqueológicas de los toltecas son de jade, en su mayoría, y enseña algunas de ellas que se han rescatado en el lago de Cuitzeo cuya similitud es notoria, sobre todo en las de barro.

El entrevistado se declara aficionado de campo, “he admirado lo que conocemos como cultura ‘Chupícuaro’ y a través de mis estudios he comprobado que no es una cultura como tal, como conocemos a la cultura Maya que tiene su arquitectura, ingeniería, sus doctores, sabios y astrólogos, quienes medían el tiempo, por lo tanto la cultura que le decimos Chupícuaro, no está y esa es la cerámica tolteca”, dijo.

Asimismo, agregó que por eso a través de fotografías y piezas arqueológicas puede comprobar la dependencia que tiene toda la cerámica que le decimos Chupícuaro, que no sólo se encuentra alrededor de la laguna de gavilleros, ya desaparecida, y que hay piezas similares en el Chupícuaro que está al lado de Cuitzeo, pero son toltecas.

De igual manera, refiere que hay otro Chupícuaro que está en el lago de Pátzcuaro, Michoacán, cuyo significado de la palabra Chupícuaro, es etimológicamente ‘lugar del cielo azul’. Sin embargo, “todo lo que he señalado está por el lado de Aztlán, un punto geográfico de nochicomostoc , y ¿por qué les digo que es tolteca?, por las investigaciones en el campo oriente de lago de Cuitzeo, donde se han descubierto piezas que no están enterradas sino guardadas con ejemplares de varias culturas entre ellas la cultura tolteca”, comentó.

Explica la historia

Por otra parte, explicó que “la historia nos dice del nacimiento del quinto sol, el cual estamos viviendo y hemos comprobado que Quetzalcóatl, viene de las estrellas y aquí nace el hombre del quinto sol, donde busca los húesos de los antepasados. Esté trae una señal que es un cuadrito en la parte de atrás y la cerámica más representativa como la pieza llamada ‘Diosa de la fertilidad’ que son las llamadas muñequitas caderonas, donde el ‘Dios Huemac’ hizo una apuesta para estas piezas de las muñecas caderonas, esto sucedió en Tollan, que según mis teorías estaba situado en lo que es ahora Araro, Michoacán, que es la misma región de Acámbaro igual que Pátzcuaro o sea Aztlán”, dijo.

Dijo que la cultura llamada Chupícuaro, es parte importante como es la Tolteca, que es la de más conocimiento y mayor jerarquía, con Quetzalcóatl que vino a dar él, conociendo a la gente con el hombre del quinto sol.

Chupícuaro está colocado en lo que es la cerámica porque las grandes culturas como la Tolteca tienen su cerámica, y es lo que puede ofrecer a los visitantes, pero cultura como tal comparado con la Olmeca, Tolteca o Maya, quizás de esta última no conocemos su cerámica porque ellos se manifestaban con grabados.

*EZM