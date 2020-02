Viene Cáceres por una experiencia de ‘otro mundo’

Agencias

Ciudad de México.- Al uruguayo Sebastián Cáceres le endulzaron el oído para estar en el América. Le prometieron una experiencia de “otro mundo”.

“[Federico Viñas] me dijo que [América] era otro mundo. Que no se podía comparar con nada en Uruguay”, reveló Cáceres en su arribo a la Ciudad de México, para reportar por primera vez con las Águilas. El defensa fue fichado por los de Coapa mientras se encontraba con su selección, para disputar el Preolímpico sudamericano.

“Estoy muy contento por saber que llego a un club de tanta jerarquía. Me impresionó que un cuadro tan grande ofertara por mí, sé que [América] tiene gran reconocimiento internacional”, indicó el zaguero de 20 años de edad. “Vengo a sumar lo más que pueda, minutos y experiencia”.

A pesar de que Cáceres se siente listo para debutar, indicó que Viñas será importante para adaptarse en el Nido. “Es importante que esté alguien conocido, para adaptarte rápido. Estoy en condiciones, aunque me falta ritmo de juego”.

Regresa el goleador. Por su parte Federico Viñas, en su regreso a México tras jugar el Preolímpico con Uruguay, se mostró orgulloso de que América no fichara a nadie más tras la serie de bajas en la ofensiva. “Hubo muchas lesiones, pero la esperanza no está en mí. Me causó felicidad la confianza, que apostaron por mí, ser juvenil en el América no es fácil”, atizó.