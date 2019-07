Video: Momento en que rayo golpea a un velero en Boston

De manera inesperada, un hombre logró capturar el momento preciso en que un rayo cae sobre una pequeña embarcación en el muelle

LIGHTNING STRIKES: Sparks flew from the mast of a sailboat in Boston Harbor as strong thunderstorms moved through New England over the weekend. https://t.co/V88Buko0pJ pic.twitter.com/sfrqKi2CFN

— ABC News (@ABC) July 8, 2019