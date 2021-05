Video: La llaman la ‘mujer zombie’ de Seattle; su caso ha conmocionado a las redes

Redacción

Seattle, EE. UU.- Desde el sábado 8 de mayo, un video en el que aparece una mujer que arrastra los pies al camina y grita desesperadamente, a quien se ha denominado como ‘mujer zombie’ ha sorprendido en redes.

Por medio de la plataforma Tiktok, una usuaria compartió un primer video en el que mostró atónita ante la persona que camina y grita continuamente por las calles.

En la grabación se puede observar que la mujer caminaba de forma errática, con las ropas destrozadas, sin un zapato y parecía tener lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo, asimismo, mostraba sólo unos cuantos mechones de pelo.

Debido a sus características y su comportamiento, usuarios de redes sociales han nombrado a la persona que aparece en el video como “mujer zombie”.

Seen on social media, it seems it is yesterday in #Seattle USA.



*Visto en las redes, indican que es en Seattle USA, subieron ayer el video y no se tiene mayor información.



¿Será de una película?



🧟‍♀️😩 #Zombie #IsReal? pic.twitter.com/1esLjmVtSD