VIDEO: Helicóptero convierte rescate de ancianita en máquina giratoria

Si las lesiones que sufrió no eran suficiente tortura, el rescate no salió como esperaba, afortunadamente no sufrió daños adicionales

Redacción

Arizona, EE. UU.- Este martes en las montañas de Phoenix se realizaba el rescate de una mujer herida cuando la canasta en la que estaba siendo trasladada en helicóptero empezó a girar a sin control en medio del aire.

La mujer, de 74 años de edad, había sufrido lesiones en el rostro y la cabeza al caerse durante una excursión. El Departamento de Bomberos de Phoenix envió un helicóptero para evacuarla, pero la operación no salió como se tenía planeada.

La mujer fue colocada en una camilla para rescate tipo canasta, pero cuando ésta se despegó del suelo, comenzó a balancearse y luego a girar por el viento del rotor del helicóptero. Más tarde, el Departamento de Bomberos explicó que la operación se complicó debido a que uno de los mecanismos que deben evitar la rotación de la camilla se rompió en el proceso.

La velocidad del movimiento aumentaba a medida que la canasta se acercaba a la aeronave, pero finalmente el personal que se encontraba en el helicóptero logró sujetar la canasta hasta que llegaron al lugar donde esperaba una ambulancia. La mujer fue hospitalizada y se encuentra estable, y no sufrió efectos nocivos por el giro, a excepción de mareos leves y náuseas.

