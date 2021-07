Redacción

México.- Durante la mañanera en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el video que ha sido difundido a través de redes sociales, donde se observa a David León entregándole dinero a Martín Jesús López Obrador, solo es una campaña negra para perjudicarlo.

Aseguró que tiene la “conciencia tranquila”, “siempre hemos salido de la calumnia ilesos”, dijo.

El mandatario aclaró que tiene 5 años sin ver a su hermano, manifestó que “cuando ya no me ataquen me voy a preocupar, si no hay ataques es porque no estamos cambiando las cosas”.

“Yo ya no me pertenezco, si un hermano, un cuñado, un primo, una nuera, cualquier familiar, y además ya lo he manifestado desde que tome posesión, comete un delito debe ser juzgado, no debe haber impunidad, nos costó mucho llegar a la presidencia, fue el esfuerzo de muchas generaciones, el sufrimiento de mucha gente, muchos hasta perdieron la vida como para llegar al gobierno y eso no lo entiende nuestros adversarios”, agregó.

López Obrador, puntualizó que “fue un trato personal entre David León y mi hermano, sin embargo se empata, se junta para hacer ver de que es dinero para campaña”.

El día de ayer, el medio Latinus de Carlos Loret de Mola mostró un video del 2015 en donde se observa a Martín Jesús López Obrador, recibiendo aparentemente 150 mil pesos por parte de David León, en ese entonces operador del gobierno de Manuel Velasco.

Durante la noche, en un mensaje a través de su cuenta de Twitter, David León indicó que “sobre la información difundida el día de hoy, aclaro que los recursos ahí mencionados, fueron a título personal, producto de mis ahorros y con motivo de un préstamo”.

Con información de Reporte Indigo

