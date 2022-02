Al minuto 95, Luis Guillermo Martínez anotó un golazo de chilena que significó el empate y mantener el liderato general para el Puebla

Puebla.- Gracias a un dramático golazo de chilena del delantero mexicano Guillermo Martínez en el descuento, Puebla consiguió empatar ante el campeón Atlas y se mantiene en la cima de la tabla general de la Liga MX con 11 puntos.

El duelo entre los dos punteros de la liga estuvo lleno de emociones y jugadas de peligro, aunque ambos equipos se fueron al descanso con el cero en el marcador.

Para la segunda parte, Puebla logró anotar el gol de la ventaja al 49′ con un disparo lejano de Israel Reyes, aunque este fue anulado por una falta previa, mientras que Atlas tuvo la oportunidad de irse al frente gracias a un penal marcado a su favor al 56′, pero el arquero poblano, Anthony Silva, detuvo el lanzamiento de Julio Furch.

Todo parecía que terminaría en empate, hasta que al 84′ Julián Quiñones ingresó al área, aguantó la marca de Diego De Buen y consiguió el que parecía el tanto del triunfo para los rojinegros.

Pero en el tiempo añadido, al minuto 95, Puebla tuvo un saque de manos a favor que mandaron al corazón del área atlista, donde el delantero Luis Guillermo Martínez controló con la cabeza y después disparó de chilena para empatar el encuentro en su último minuto.

Así, Atlas y Puebla quedan empatados con 11 puntos en el liderato de la liga, aunque los camoteros se sitúan en el primer puesto gracias a su mejor diferencia de goles, aunque en espera de lo que hagan Cruz Azul y Pachuca, que podrían tomar el liderato si ganan sus duelos de esta jornada frente a Necaxa y Querétaro, respectivamente.

En el otro resultado de este viernes, Mazatlán derrotó en el estadio Kraken a Tijuana por 2-0 con goles de Nico Benedetti y Roberto Meraz, en lo que fue su primera victoria del torneo, mientras que Xolos sumó su tercer caída en lo que va del torneo.

Este sábado 12 de febrero continuarán la jornada los partidos de San Luis vs. Toluca y Chivas vs. Tigres, ambos a las 5:00 de la tarde; Cruz Azul vs. Necaxa a las 7:00 de la noche y cerrará el día con el Santos vs. América, que se jugará a las 9:00 de la noche. El domingo Pumas recibirá al León a las 12:00 de la tarde en el Olímpico Universitario, y el lunes a las 9:00 de la noche Pachuca recibirá al Querétaro. Solo quedará pendiente el duelo entre Monterrey y Juárez, que fue reprogramado para marzo por la participación de los regios en el Mundial de Clubes.

