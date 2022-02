Victoria apoya en las actividades que realiza el personal, para la atención profesional y comprometida con los recién nacidos

Guanajuato.- Hoy Victoria ‘N’ tiene cinco años y, contra todas las expectativas, es una sobreviviente tras haber nacido prematura.

Ella nació en la semana 26 de gestación, con un peso de menos de 800 gramos, debido a que su madre padeció Síndrome de Hellp, complicación grave de presión arterial elevada durante el embarazo, por lo que con su condición prematura se consideró de alto riesgo.

Ahora Victoria es aliada e invitada de honor en eventos que se realizan en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Gineco Pediatría No. 48, en los cuales se promueve la prevención de los nacimientos prematuros-

Hace cinco años, un grupo multidisciplinario de la UMAE No. 48, del Centro Médico Nacional del Bajío en León, Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), atendió a Victoria y su madre en los servicios de terapia intensiva e intermedia.

“Victoria nació de tan sólo 26 semanas. El pronóstico fue ensombrecedor. Sin embargo, con un peso arriba de los 700 gramos, si bien fue malo, estuvo dentro de los parámetros viables para los pacientes con complicaciones”, señaló el doctor Jairo Israel Barajas Rangel, jefe de la División de Neonatología, de la UMAE No. 48.

Victoria se catalogó como una bebé prematura extrema, debido a que tenía riesgo de presentar complicaciones severas que pusieran en riesgo su vida.

“Tuve un embarazo tranquilo. Todo iba bien, pero comencé a tener molestias, como si fuera gastritis, y resultó que tenía muy alta la presión arterial. Me canalizaron a la UMAE No. 48 y tuvieron que interrumpir el embarazo. Victoria tenía muchos riesgos, y así me lo hicieron saber. Le hicieron todos los estudios necesarios”, dijo Yatziri, madre de la menor.

Sobrevivió pese a complicaciones

De acuerdo con el Instituto, las futuras madres deben acudir a su Unidad de Medicina Familiar para detectar de manera oportuna los factores de riesgo antes y durante el embarazo como infección de vías urinarias, control de peso, diabetes gestacional, hipertensión y preeclampsia, con lo que disminuye la incidencia de prematurez.

Durante su atención, la recién nacida Victoria, debido a las complicaciones que presentó, requirió ventilación mecánica, pero evolucionó de forma satisfactoria.

La situación más compleja que desarrolló fue la intolerancia a la vía oral, lo cual le originó inflamación intestinal, una condición común en bebé prematuro y altamente riesgosa, motivo por el que necesitó nutrición parenteral. Además, presentó infecciones importantes que también fueron tratadas exitosamente.

“Posteriormente, se incorporó al Programa Mamá Canguro, que es una técnica de cuidado neonatal enfocado en las y los niños prematuros y de bajo peso. Tiene sus fundamentos en el contacto piel a piel entre el recién nacido y la madre y/o el padre. Es para bebés que se encuentran hemodinámicamente estables, es decir, que no están en situaciones críticas y el moverlos no representa un perjuicio, pero sí apoya en su fortalecimiento”, detalló el médico Barajas Rangel.

Tras dos meses hospitalizada y gracias al trabajo multidisciplinario, así como a la atención adecuada en la UMAE No. 48, y del compromiso permanente de la madre y el padre, Victoria actualmente goza de un buen estado de salud; con el tiempo se fortaleció hasta lograr estabilizarse y poder irse a casa.