La alcaldesa Lorena Alfaro oficializó la renuncia de Simental Víctor Armas Zagoya será nombrado como encargado del despacho

Nancy Venegas

Irapuato.- Para el regidor priísta, Luis Felipe Ipiens Humara, la persona que dirigirá la Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá tener experiencia, conocer la problemática de la ciudad para prevenir y abatir los delitos.

Este lunes la alcaldesa Lorena Alfaro, oficializó la renuncia de Miguel Ángel Simental a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Víctor Armas Zagoya, será nombrado como encargado del despacho de la corporación.

“Víctor Armas Zagoya se me hace una excelente persona pero para otras cosas, no para seguridad pública. No creo que tenga los conocimientos suficientes para llevar a cabo esa tarea. Yo creo que el encargado debe ser alguien que tenga conocimientos en la materia no sé si Víctor no tenga conocimientos en la materia. Claro que sí -es perjudicial el cambio- porque todavía no hay avances. Todo apenas se están haciendo los planes. Los proyectos a futuro y viene el cambio entonces se va a venir uno nuevo y a iniciar a iniciar otra vez empezar si no de cero pero es otra cabeza. Otras ideas que no benefician en nada”, comentó Ipiens Humara tras la renuncia de Simental.

El regidor tricolor consideró que no sería sano el relevo de la mayoría de los funcionarios del gabinete de seguridad, porque desequilibrarían las acciones que se tienen proyectadas. Señaló que el plan de trabajo que se comprometió a presentar Simental no lo conoció.

“El plan de trabajo nunca lo vimos. Viene en el en el mes de abril es el Implan el que configura todo eso, pero por qué esperar hasta abril, nos debió haber dicho nosotros cuál era el plan de trabajo, cómo lo iba a hacer al diario y más a la comisión de seguridad pública aunque sea mínimo esa a esa comisión, yo lo manifesté 2 o 3 veces, pero bueno no se dio”.

Foto: Eduardo Ortega

Fernanda Martínez Arriaga, regidora de Movimiento Ciudadano, coincidió en que el relevo en la titularidad de la Secretaría de Seguridad deberá conocer la problemática de inseguridad. Destacó que este cambio no afectará la operatividad en este rubro.

“No es perjudicial ya que se va a seguir tratando la estrategia. Como bien lo comentó la alcaldesa de la misma manera. No ha habido un plan de seguridad por el tema de la veda electoral, pero se sigue la misma estrategia. Entonces no tiene por qué perjudicar”.

Canaco lo ve como un buen perfil

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo, (Canaco ServyTur), Héctor Carlo León Ramírez, consideró que Armas Zagoya es un buen perfil para encargarse de momento de la Secretaría de Seguridad.

Consideró que el periodo que estuvo Simental frente a la corporación fue muy breve para poder evaluar su desempeño.

“Han sido muy pocos los meses que estuvo. Esperamos que la nueva persona tome en consideración los cambios que ya se hicieron. Que bueno le puede dar continuidad a lo que se ha estado haciendo. En su momento nosotros señalamos y aplaudimos el hecho de que se diera la coordinación con los 3 niveles de gobierno. A raíz de eso se han sucedido muchas cosas esperemos más bien que puedan darle seguimiento”.

El director del Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos? confió en que el relevo en la corporación local no altere la operatividad.

“Desde el 2011 a la fecha en las cifras oficiales observamos que al momento de quitar a la cabeza, que es el secretario normalmente, hay un descontrol hacia adentro de la propia secretaría de seguridad pública y esperamos que por la propia estructura y sabiendo que el secretario pues no es toda la estructura organizacional de la secretaría, ojalá que no se de este fenómeno”.

Foto: Eduardo Ortega

Y Sergio Santos Navarro, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, (Canirac), dio el voto de confianza a Víctor Armas.

“Esperamos que desarrolle correctamente su trabajo. El tema de la seguridad es algo que nos compete a todos, le deseamos lo mejor a la persona que tome este cargo en beneficio de todos los restauranteros, las personas”.