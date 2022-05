Familiares de las víctimas del conductor ebrio en Irapuato acusaron un intento de soborno a cambio de decistir del juicio

Irapuato.- Familiares y amigos de las cinco mujeres trans: Paris, Melany, Pepa, Valeria y Ximena que fallecieron el domingo pasado en un accidente, las despidieron este lunes.

Los familiares de al menos tres mujeres rechazaron el ofrecimiento económico del abogado del presunto responsable, que pedía a cambio desistir del juicio. En su lugar exigieron justicia.

“Exigimos que se haga justicia, no queremos que esto se quede impune porque fueron seis muertos”, dijo con voz entrecortada y llorando Arturo Aldape padre de Paris.

Este lunes después de los trámites para reclamar el cuerpo, en agencias funerarias y domicilios particulares, familiares y amigos de las cinco víctimas, las despidieron.

Mueren camino a casa

Cinco son las víctimas del conductor ebrio en Irapuato

La madrugada del domingo salían de trabajar en un antro, abordaron un taxi y el conductor ebrio de una camioneta los impactó. En el accidente perdieron la vida las cinco mujeres y el operador del taxi.

Paris fue velada por sus seres queridos en una agencia funeraria ubicada en la Calzada Insurgentes, además de ofrendas florales y la ampliación de una fotografía, sobre el ataúd blanco, fueron colocadas, tiras brillantes multicolores como la bandera de la comunidad LGBTI. En el velorio, sus seres queridos la recordaron como una mujer alegre a la que le gustaba cantar. Por ello, con una bocina reprodujeron canciones de Mónica Naranjo, Gloria Trevi y Jeny Rivera, sus artistas favoritas.

Acusa intento de soborno

Su padre Arturo Aldape compartió que durante los trámites para obtener los restos de Paris se encontró con el abogado del presunto responsable.

El domingo pasado en las instalaciones de la subfiscalía de Justicia de Irapuato, un abogado que se identificó como Aarón, representante legal del presunto responsable del accidente le hizo un ofrecimiento económico a cambio de que desistiera del proceso legal, pero Arturo se negó.

“Quería negociar, me ofreció el ataúd, embalsamamiento y dejármelo en mi domicilio, yo tenía que pagar impuesto. En la Fiscalía me dijeron que no que tenían que pagar nada; hoy -el lunes- en la mañana le comenté eso al abogado y me dijo que no voy a pagar nada, le dije está bien que se vaya a la carpeta todo, nosotros no queremos una cantidad. Me decía ‘con cuánto te das’; le dije ‘no me des dinero, qué te parece si te mato a uno de tus hijos y estamos a mano. Todavía no me entregan el cuerpo y ya me estás sobornando, dinero no necesitamos lo que queremos es que se haga justicia’”, dijo el padre de Paris.

Arturo Aldape comentó que el abogado Aarón habría hecho el mismo ofrecimiento a por lo menos los familiares de otras dos de las víctimas, con quienes coincidió en que no desistirán del proceso legal.

