Yadira Cárdenas

Salamanca.- Alejandra Ramírez Luna, la mujer a la que atacó una jauría en el Ecoparque hace un mes mientras se ejercitaba, acudió ante el Ayuntamiento para suplicar se acelere el apoyo que solicitó luego de no poder sufragar con los gastos que tiene para sus curaciones y rehabilitación.

Al finalizar la sesión ordinaria de ayuntamiento de este lunes, Alejandra Luna llegó a la sala de cabildo en silla de ruedas acompañada por su familia, donde solicitó al pleno una repuesta pronta a su solicitud que se encuentra desde hace unas semanas en la comisión de medio ambiente y asistencia social.

“Tuve que salir de donde estaba postrada para suplicarles que por favor me apoyen, estoy amparada por la ley y de verdad no tengo para los gastos, y desde que entregamos la solicitud no he recibido una llamada, una visita para saber cómo estoy y cada vez aumentan los gastos”.

Al respecto el regidor Oscar Ignacio González Alcaraz, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, señaló que ya se había puesto en contacto con la familia para solicitar los documentos necesarios y continuar con los trámites para otorgar el apoyo.

Por su parte la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, señaló a la familia que se debe seguir un procedimiento para apoyarla y así se hará, ya que no se puede disponer de los recursos públicos sin un sustento jurídico.