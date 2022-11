Durante las declaraciones sobre este delito, una víctima de extorsión en Salamanca se acercó y pidió a los habitantes no callar este delito

Redacción

Salamanca.- Cuando daba una entrevista sobre la extorsión, el alcalde Julio César Prieto Gallardo fue abordado por una comerciante víctima reciente de este delito. Ella tuvo que cerrar su negocio, por lo que pidió apoyo y solicitó a los salmantinos no quedarse callados.

El presidente municipal señaló que se está trabajando en este tema y se reunirá con el Fiscal del Estado, Carlos Zamarripa, para conocer el proceso de las denuncias por este delito.

Tras los recientes cierres de negocios y amenazas a comerciantes por extorsión, e incluso una llamada que trascendió de parte de una víctima, el alcalde fue cuestionado por los medios de comunicación sobre este tema. Señaló que se está trabajando, e hizo un llamado a los ciudadanos a colgar y denunciar.

“Desafortunadamente hacen uso hasta de mi nombre, que hubo una reunión y que son de un grupo que está pidiendo que colabore la gente. Yo le quiero decir a la ciudadanía que cuando sea este tipo de llamadas cuelguen, son extorsiones de la mayoría de las veces de penales”.

Lo aborda víctima de extorsión

Foto: Martín Rodríguez

En ese momento, Julio César Prieto Gallardo, fue abordado por una mujer. Desesperada y a punto del llanto señaló que ella había sido víctima de este delito en días recientes y tras dejarle una cartulina con amenazas una segunda ocasión, no tuvo opción más que cerrar la que fue su fuente de trabajo desde hace cinco años.

“Yo sé que con esto me estoy exponiendo y a mí familia también, pero yo denuncié la primera vez y aún así no pasó nada. Por eso hago un llamado a los salmantinos, no nos quedemos callados. Y ustedes como gobierno hagan su parte con las promesas que están haciendo”.

En respuesta, el presidente municipal señaló que se han reforzado los operativos en los comercios, y se hará lo conducente para que la denunciante reabra su negocio. Además señaló que sostendrá una reunión con el Fiscal del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, para conocer el proceso de denuncias y llevar de manera directa el caso de la afectada.

