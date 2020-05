Vicente Fox afirma que fue el mejor presidente de México y nunca haber robado a nadie

Redacción

México.- Vicente Fox Quesada, ex presidente de la República Mexicana, aseguró que él vive ‘al día’ y que en ocasiones es difícil tener para comer porque nunca le ha robado a nadie.

Fox aseguró en entrevista para CNN en Español que “nunca le he robado un centavo a alguien” así mismo que el dinero que ha ganado se fue a fundaciones.

Durante la entrevista con Camilo Egaña fue cuestionado sobre el incremento de su patrimonio tras terminar su mandato en 2000-2006.

“Dicen sus opositores que usted salió 3 veces más rico que cuando entró a la presidencia”, preguntó Egaña.

A lo que el expresidente respondió: “Yo he hecho mi patrimonio con trabajo, si con una herencia de mi padre. Yo trabajo en el rancho, hemos logrado salir adelante. No hay riqueza, ni dinero escondido. Vivo al día. Todo el dinero lo he metido a las fundaciones como Vamos México, Centro Fox”.

Por otro lado también presumió ser “el mejor presidente que ha tenido México” por reducir la pobreza y extender la cobertura del Seguro Popular.

“No solo buen presidente, sino el mejor presidente que ha tenido México y ahí están los hechos y los logros concretos cada uno de ellos, extender el Sistema de Salud del 55 al 95% la cobertura del Seguro Popular, el haber reducido la pobreza de manera importante reconocido por las instituciones internacionales y por las cifras en México”, indicó Fox.

Y señaló que durante su mandato México presentó un crecimiento económico moderado.

“El haber logrado un crecimiento económico moderado pero haber logrado el fortalecimiento de un aparato productivo que hoy es la envidia de toda América Latina. México tiene más manufactura que toda América Latina junta…todo eso sucedió en mi sexenio”, afirmó.

