Staff Correo

México.- En cantante Vicente Fernández fue duramente criticado luego de que se compartiera en redes sociales un video en donde aprovecha que una joven le pidió una foto para tocarle un pecho.

Al parecer la grabación se hizo en 2017, la propia mujer relató que se encontraron al tapatío y le pidieron una foto, pero en ese momento no se dio cuenta de lo que había pasado porque usaba un brassier con relleno hasta después de que vio las fotografías.

“Esta foto la tomaron en 2017, la razón por la que mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó, más bien porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que vi las fotos con mi mamá“, contó la víctima en su cuenta de Tiktok donde posteó el video.

La joven dijo sentirse violentada y enojada por esta acción vil que tuvo el cantante de música regional mexicana, pues no tenía ninguna razón para tocarla.

“Manejo mis traumas con humor y sarcasmo, cada quien tiene sus mecanismos de defensa, pero lo hago sentir como si no fuera para tanto“, dijo.

DM

Tal vez te interese: