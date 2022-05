En días pasados los regidores de Morena, PRI y el PAN informaron sus intenciones de realizar un viaje a España para asistir a un congreso

Luz Zárate

Celaya .- Al menos de manera momentánea está en ‘stand by’ la aprobación de recursos públicos para el viaje a España que planean realizar cuatro regidores del Ayuntamiento de Celaya. Este viernes se tenía previsto aprobarlo en Sesión de Ayuntamiento pero “bajaron el tema” para analizarlo.

El alcalde Javier Mendoza, dijo que se analizará si vale la pena la inversión y que los ediles asistan al ‘V Congreso Internacional de Políticas Públicas en Defensa de la Inclusión, la Diversidad y el Género’. Reconoció que, si es una capación personal, cada uno de los regidores pague el viaje con sus propios recursos.

“La recomendación que yo hice es que se analizara profundamente para ver si realmente vale la pena la inversión que se pretende hacer para el viaje de los regidores a la universidad de Salamanca, España. Es un tema de derechos humanos, que es un tema que nos interesa mucho, que nos preocupa mucho. Pero tendrá que hacer una evaluación cada uno de los regidores si vale realmente la pena o no. Tuvimos reunión de pre cabildo y no va a pasar en Ayuntamiento el día de hoy. Se baja del Ayuntamiento el día de hoy. No lo vamos a subir hasta que se analice a profundidad”, señaló.

Presumieron el viaje

En días pasados los dos regidores de Morena, Catalina Puga y Agustín Gaspar Aguado; la priísta Claudia Salazar; y la panista Raquel Trejo, informaron en una rueda de prensa improvisada sus intenciones de realizar un viaje a España. Esto sin tener claro el propósito de su asistencia y en qué beneficiará a los celayenses. Lo que sí informaron fue la transferencia que se haría por 75 mil pesos de su partida personal que tienen de apoyos sociales para personas, para destinar el recurso a sus viáticos del viaje. Entre los cuatro ediles, el gasto ascendería a 300 mil pesos.

La intención de los regidores fue criticada no solo por los ciudadanos, sino por los regidores de las diferentes fuerzas políticas. Afirmaron que el viaje debería ser pagado de sus propios recursos y no del erario público, ya que es una capacitación personal.

Aunque el presidente municipal no quiso opinar sobre la intención de los regidores que pretenden viajar, señaló que se los deja a su conciencia. Admitió que el que quiera viajar y asistir al congreso, lo pague con recursos propios.

“Es una alternativa, que el que tenga deseos de participar que lo paguen con sus recursos y seguramente pudiésemos nosotros aportar de manera solamente marginal, para que no sea toda la carga del gasto para el Ayuntamiento”, afirmó Mendoza Márquez.

Suman dos regidoras que se ‘echan para atrás’

El jueves la regidora panista Raquel Trejo, declaró que después de las críticas que hicieron los ciudadanos, reflexionó y tomó la decisión “por respeto a la ciudadanía”, que sí viajará a España, pero lo hará con recursos propios. Es decir sin cargo al erario público.

Por su parte, la regidora por Morena, Catalina Puga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y principal impulsora de este viaje, señaló este viernes que, después de las críticas, también decidió pagar el viaje de su propio dinero.