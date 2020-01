Viajan en ‘bicis’ sin protección ni precaución

Luz Zárate

Celaya.- Los ciclistas y motociclistas siguen circulando libremente y faltando al reglamento vial sin que la Dirección de Tránsito y Policía Vial los ponga en orden.

En un recorrido realizado por Correo se apreció que los conductores de bicicletas y motocicletas llevan desde tanques de gas, pantallas de televisión grandes, cajas, maletas, hasta vidrios o tarimas.

Además de que una gran cantidad de conductores llevan a dos o tres pasajeros, cuando el número permitido para circular son dos personas a bordo del vehículo.

Máximo dos personas

El artículo 47 de Tránsito y Policía Vial para el municipio, que se refiere al apartado de motocicletas establece que se debe llevar a bordo solamente el número de personas que indique la tarjeta de circulación, y en su defecto, máximo dos.

Mientras que el artículo 43 se refiere a que los conductores de bicicletas, sólo deben llevar a bordo el número de personas para las que exista asiento disponible y en su artículo 44 prohíbe llevar carga que dificulte su visibilidad, equilibro, maniobra o constituya un peligro para sí o para otros usuarios de la vía pública.

Tanto en el caso de las ‘bicis’ y las ‘motos’ es obligatorio que porten casco de seguridad o protección para ciclistas, pero son muy pocos los que acatan esta recomendación.

Hace un par de semanas la directora de Tránsito, Laura Yadira López Cerritos informó que se comenzaría a multar a los ciclistas que no cumplieran con el reglamento municipal, pero posteriormente se retractó.

Algunas de las acciones que no deben realizar los ciclistas, pero que muchos desatienden son: no circular en sentido contrario, portar equipo básico de seguridad, utilizar el carril izquierdo para circular y no andar sobre las banquetas.

Las sanciones

El reglamento de Tránsito y Policía Vial fija sanciones que van dsde dos y hasta las 20 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), que representa desde 170 pesos hasta mil 700 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta.

En el caso de los motociclistas, a pesar de que se realizan operativos para infraccionar a los que no cumplen con el reglamento de Tránsito, en las calles de la ciudad abundan conductores de ‘motos’ que no portan casco y además llevan a tres o hasta cuatro personas a bordo.

Muchos de los ciclistas y motociclistas infringen otras normas pues invaden carriles, no respetan los señalamientos de tránsito y realizan acrobacias, poniendo en riesgo no sólo su vida sino la de otros.

Descuidan su seguridad

El reglamento señala que los conductores deben usar casco, y otro tipo de protecciones; circular con luces encendidas, portar espejos retrovisores en ambos lados, respetar los límites de velocidad, respetar el sentido de la vialidad, hacer uso de un carril vial, rebasar otros vehículos con precaución, respetar señalamientos de tránsito y de agentes viales. Además, tienen prohibido: efectuar ruidos molestos, innecesarios o insultantes con el escape o claxon, tirar basura, ingerir bebidas alcohólicas o estupefacientes antes y durante la conducción.