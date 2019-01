Vetan a los cantantes de narcocorridos de la Feria de las Fresas

El alcalde reveló que prefiere que sea un ambiente familiar, una feria pequeña y bien organizada

Nayeli García

Irapuato.- Los artistas de narcocorridos estarán vetados en la Feria de las Fresas 2019, advirtió el acalde Ricardo Ortiz Gutiérrez quien dijo preferir una feria pequeña pero familiar.

Señaló que ese tipo de música no será permitida y buscará que el Patronato de la Feria de las Fresas no contrate ese tipo de artistas que si bien pueden tener una gran convocatoria también provocan muchos problemas. “No, narcocorridos no hay, eso sí definitivamente no, aquí en Irapuato no se permite”, dijo.

Comentó que la Feria de las Fresas será organizada nuevamente por el patronato además de nuevos empresarios y la Asociación de Jóvenes Empresarios, pues dijo que es su función del Municipio.

Ortiz comentó que ni éste ni el año anterior el patronato pidió algún apoyo económico, pues lo que se busca es impulsar al Inforum y que los eventos paguen la renta, ya que anteriormente el Inforum terminaba pagando la luz y varios gastos.

“Lo que sí pedimos es que vayamos a lo familiar, prefiero una feria pequeña bien organizada que las familias disfruten”, comentó.

